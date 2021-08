Congo-Brazzaville: Covid-19 - Un nouveau site de vaccination ouvert au ministère du Tourisme et des Loisirs

Situé dans l'immeuble Gomez, au Centre-ville de Brazzaville, le site qui a ouvert ses portes le 18 août reçoit non seulement les cadres et agents du ministère du Tourisme et des Loisirs mais également de toutes les administrations qui s'y trouvent.

C'est le directeur du cabinet de la ministre de tutelle, Mathieu Mouloungui, qui a supervisé le lancement de l'opération de vaccination des cadres et agents de ce département. Selon lui, le lancement de la campagne de vaccination est la réponse du ministère à l'invite du Premier ministre qui insistait, à travers une circulaire, sur la nécessité de faire vacciner tous les cadres et agents relevant des différentes administrations tant publiques que privées. La première journée a été marquée par la vaccination de quelques volontaires.

« La ministre du Tourisme et des Loisirs a demandé à l'ensemble du personnel et aux autres partenaires de venir s'associer à cette œuvre nationale. Nous profitons de cette occasion pour appeler les autres ministères qui se trouvent au niveau de cet immeuble de se joindre à nous puisque le centre est ouvert. Nous pensons que c'est une occasion qu'il faut saisir, l'équipe peut y encore rester pour quelques jours », a déclaré Mathieu Mouloungui.

Revenant sur le bienfondé de la vaccination, le superviseur de l'équipe en stratégie avancée et mobile au niveau de cet immeuble, Lucien Emmanuel Francky Ibata, a rappelé que pour atteindre l'immunité collective de 60% attendue, il faut qu'il y ait des personnes qui se fassent vacciner individuellement. « Lorsqu'on est vacciné, on ne pourra plus développer la forme la plus grave de la maladie. Si vous voyez les statistiques des décès au Congo, ce sont des personnes âgées. Mais, face aux nouveaux variants qui font des ravages, les jeunes doivent se faire vacciner », a invité le président de la sous-commission promotion de la santé et mobilisation sociale, Lucien Emmanuel Francky Ibata.