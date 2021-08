Congo-Brazzaville: Projet Kenguila mwana - Les résultats de l'enquête sur les filles mères disponibles

La publication des résultats de l'enquête sur l'identification des filles enceintes et filles mères dans les établissements scolaires de Pointe-Noire, menée par le projet Kenguila mwana, a été faite récemment au cours d'un atelier qui a réuni les parties prenantes dudit projet.

Depuis 2019, l'Association congolaise pour le bien-être familial (ACBEF), antenne de Pointe-Noire, en partenariat avec la société Chevron Overseas Congo Limited, met en œuvre le projet Kenguila mwana qui vise l'amélioration des connaissances de la jeune fille sur les méthodes contraceptives modernes, la réduction du taux de mortalité chez la femme enceinte ainsi que chez le nourrisson en lien avec le Programme national de développement (PND).

Aussi ce projet concourt-il à l'atteinte des objectifs de développement durable prônés par les Nations unies. A ce titre, le projet Kenguila Mwana s'est intéressé à la problématique des filles mères et enceintes en milieu scolaire. Il a mené une enquête d'identification des élèves enceintes et mères dans les établissements scolaires de Pointe-Noire.

Les enquêteurs ont été formés sur la collecte des données avant d'être déployés dans les collèges et lycées de Pointe-Noire, munis des questionnaires destinés aux responsables des établissements scolaires et aux jeunes filles. Les informations collectées ont été traitées par un consultant recruté à cet effet et validées par le comité de pilotage du projet Kenguila mwana.

A la cérémonie de publication des résultats de l'enquête, Alphonse Kikondi, président communal de l'ACBEF, a rappelé l'objectif général du projet et ajouté que l'amélioration des connaissances de la jeune fille sur les méthodes contraceptives modernes et la réduction du taux de mortalité chez la femme enceinte ainsi que chez le nourrisson nécessitent l'implication de tous à l'instar de la société Chevron qui s'engage dans les problèmes éducationnels et sanitaires de la jeune fille.

Par son appui financier, a-t-il renchéri, a été rendue possible la sensibilisation de mille jeunes filles dans cinq établissements publics de Pointe-Noire aux grossesses non désirées, aux méthodes contraceptives modernes, aux infections sexuellement transmissibles et le VIH-sida. Le projet a également accompagné soixante femmes enceintes suivies par le Centre de santé intégré de Mbota Etraba, dans l'arrondissement 4, Loandjili. Elles ont été sensibilisées aux dangers de la malnutrition maternelle et infantile et ont bénéficié des kits alimentaires en vue de leur équilibre nutritionnel.

Ainsi, Klément Mvembé, coordonnateur de l'ACBEF Pointe-Noire, a présenté les résultats de l'enquête en annonçant que 89 % des établissements scolaires publics ont été visités, soit trente-trois établissements sur trente-sept. Ce qui correspond à 619 individus interrogés dont trente-trois responsables d'établissements scolaires publics.

Les données recueillies ont confirmé la présence des filles enceintes et mères très jeunes et très vulnérables dans 73 % des établissements scolaires, soit un ratio de 4 /1000. Les nouveau-nés constituent des fardeaux pour les élèves mères dont 84% manquent de soutien. Par ailleurs, moins de 20% de filles utilisent des méthodes contraceptives modernes en dehors du préservatif masculin, seulement 30 % des filles parlent de la sexualité avec leurs parents. Il n'y a aucune infirmerie scolaire sur les trente-trois établissements enquêtés et un seul agent des Affaires sociales rencontré dans tous les établissements enquêtés.