Gabon: Koula-Moutou - Lancement du concept "Dispensaires Amis des Communautés"

L'accès aux soins pour tous est l'un des voeux du gouvernement gabonais. Sous l'impulsion du ministère de la Santé, le lancement du concept "Dispensaires Amis des Communautés" a été effectif à Koula-Moutou sous les regards des autorités locales, parmi lesquelles, Jean Bosco Assingabani ,Gouverneur de Province, le Premier Adjoint au maire, Laurent Lendamba, le Directeur Régional de Santé Centre Est de l'Ogooué-Lolo, Gilbert Ngombi et bien d'autres.

Un bâtiment réhabilité , du matériel médical en plus pour le lancement officiel du concept "Dispensaires Amis des Communautés" à Koula-Moutou au quartier Mayela. Un réel plaisir pour le gouverneur Jean Bosco Assingabani qui salue cette initiative des hautes autorités de l'Etat, en tête desquelles, le Président de la République, du Premier ministre ,du Ministre de la Santé. " Il s'agit ici de rejoindre le plan d'accélération et de transformation . Rapprocher les populations des centres de santé constitue le fondement du Dispensaire, amis des communautés" .

Le Premier Adjoint au maire, Laurent Lendamba se réjouit lui aussi de la concrétisation de ce concept de "Dispensaires Amis des Communautés. Une initiative, précise t-il, qui émane du ministère de la Santé, sous la vision du Chef de l'Etat. Il a promis que le Conseil municipal ne ménagera aucun effort pour accompagner la politique de santé du gouvernement.

Le Directeur Régional de Santé Centre Est de l'Ogoué-Lolo Gilbert Ngombi, comme le Gouverneur et le maire, dit sa fierté quant à la concrétisation de ce projet. Il a expliqué que ce projet est la vision du Chef de l'Etat pour accélérer et transformer le système de santé. "Il est question de restituer à la communauté, la décision, les projets et le processus de planification sur l'ensemble des thématiques de santé publique. Il s'agit de faire sorte que les communautés, autour d'un organe, appelé le comité de santé, s'organisent, à l'effet de décider, de planifier et de mieux gérer le patrimoine qui est mis à leur disposition .La ministre !re de la Santé ne viendra que pour coordonner, superviser , appuyer et mettre la vison dans sa norme la plus totale" précise t-il en demandant aux uns et aux autres d'en faire bon usage.

Les populations de Mayela et environs saluent la réhabilitation de ce dispensaire qui vient à point nommé. Au nom de tous, la Cheffe du quartier Mayela, Hortense Adjona a remercié les autorités étatiques et celles locales. Aussi, les a t-elle demandé de transmettre fidèlement les remerciement des populations au Chef de l'Etat,Ali Bongo Ondimba , au Premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda et au ministre de la Santé, Patrick Obiang. Hortense Adjona a promis de veiller sur cet édifice public qui participe à la santé de tous.