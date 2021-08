Ile Maurice: ONU Femmes - Pramila Patten nommée officer-in-charge

L'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, plus connue comme ONU Femmes, a une nouvelle officer-in-Charge. Il s'agit de notre compatriote Me Pramila Patten, nommée le 18 août 2021.

L'avocate mauricienne est la Special Representative on Sexual Violence in Conflict aux Nations Unies. Elle sera en poste après la nomination de la prochaine Executive Director. À noter que la directrice sortante, Phumzile Mlambo-Ngcuka, a occupé ce poste pendant huit ans.

Pramila Patten est connue pour avoir occupé divers postes au sein des Nations unies. Elle était membre du Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination against Woman entre 2003 et 2017. Elle a aussi présidé le Working Group on General Recommendation No.30 - Woman in Conflict Prevention, Conflict and Post-Conflict situations.

Elle a par ailleurs été membre du High-Level Advisory Group for the Global Study on the Implementation of UN Security Council resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security, de l'Advisory Panel for the African Women's Rights Observatory au sein du United Nations Economic Commission for Africa.