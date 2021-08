Gabon: Situation épidémiologique du mercredi 18 août...

Nous avons enregistré 19 nouveaux cas positifs sur 3 079 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0.6%, 08 personnes hospitalisées dont 05 en réanimation pour détresse respiratoire, 14 nouvelles guérisons et 00 nouveau décès.

La répartition des nouvelles contaminations est comme suit :

- Estuaire : 17 nouveaux cas positifs sur 2 704 prélèvements à Libreville, soit un total de 17 687 cas confirmés ;

Haut Ogooué : 02 nouveaux cas positifs sur 39 prélèvements dont 01 à Franceville et 01 à Moanda, soit un total de 2 893 cas confirmés ;

Moyen Ogooué : 00 nouveau cas positif sur 68 prélèvements, soit un total de 1 176 cas confirmés ;

Ngounié : 00 nouveau cas positif sur 09 prélèvements, soit un total de 199 cas confirmés ;

Ogooué Ivindo : 00 nouveau cas positif sur 03 prélèvements, soit un total de 185 cas confirmés ;

Ogooué maritime : 00 nouveau cas positif sur 256 prélèvements, soit un total de 2 629 cas confirmés.

Au total, sur les 1 046 805 tests réalisés, nous avons enregistré 25 626 cas positifs, dont 66 cas actifs, 25 395 guérisons et 165 décès. Respectons les gestes barrières pour nous protéger contre la COVID-19.

***Les gestes barrières***

Porter un masque dans les lieux et espaces publics ; - Se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou un gel hydro alcoolique ; - Respecter la distanciation sociale (au moins 1 mètre) ; - En cas de toux et d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ; - Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ; - Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; - Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

« Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ceux qu'on aime. »