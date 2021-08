Afrique Centrale: Ali Bongo Ondimba prend part au sommet extraordinaire des Chefs d'Etat de la CEMAC

Libreville - le 18 août 2021 -Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a pris part ce jour aux côtés de ses pairs, au sommet extraordinaire de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) sur la thématique « L'évaluation de la situation macroéconomique de la CEMAC en contexte de pandémie de la Covid-19 et analyse des mesures de redressement ».

Convoquée par le Chef de l'Etat du Cameroun, le Président Paul Biya, par ailleurs Président de l'institution, cette rencontre a été l'occasion pour les dirigeants des six Etats membres de la CEMAC d'examiner la situation macroéconomique de l'organisation dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 et d'analyser les mesures de redressement en vue d'un renforcement des économies de la sous- région pour leur transformation structurelle dans l'objectif d'une croissance soutenue et créatrice d'emplois.

Un accent particulier a, par ailleurs été mis sur l'état d'avancement du Programme des Réformes Economiques et Financières de la CEMAC et les mesures post-Covid.

Les Chefs d'Etat et leurs représentants ont suivi les différentes interventions des invités spéciaux, et ont procédé à un échange de vues sur les conséquences des crises sécuritaire, sanitaire et économique dans notre espace régional.

Ils ont également examiné les mesures prises pour endiguer leurs effets sur les populations et les économies de nos Etats, tout comme les politiques de réformes économiques visant à soutenir la relance post-Covid.

Enfin, à l'instar de ses pairs, le Président Ali Bongo a livré son allocution en mettant un accent sur la nécessité pour nos pays d'opérer des choix déterminants pour l'avenir de notre zone. Le Chef de l'Etat a ainsi fait des propositions concrètes dans ce sens.

Face aux difficultés liées à la Covid-19, il a indiqué que notre pays avait élaboré un Plan de Relance dénommé Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) ayant obtenu l'approbation du FMI.