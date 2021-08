Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 30 milliards de FCFA de la capitalisation boursière des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 29,826 milliards FCFA au terme de de la séance de cotation du mercredi 18 août 2021.

Cette capitalisation est passée de 5199,479 milliards de FCFA la veille à 5229,305 milliards de FCFA ce mercredi 18 août. En l'espace de deux journées de cotation, la capitalisation des actions a augmenté de 79,975 milliards de FCFA.

Celle du marché des obligations s'est, pour sa part, établie à 6923,884 milliards de FCFA contre 6936,360 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 12,476 milliards FCFA.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 298,392 millions FCFA contre 1,746 milliard FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a enregistré une baisse de 0,28% à 138,04 points contre 138,43 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a progressé de 0,57% à 173,76 points contre 172,77 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 130 825 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité (plus 7,45% à 2 020 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 1 665 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 1 740 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,23% à 445 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,82% à 615 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (moins 6,72% à 555 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 6,01% à 3 755 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 4% à 1 800 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,71% à 8 600 FCFA).