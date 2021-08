Sénégal: Tamkharite - Du couscous 2.0

La société connait de plus en plus des mutations et le traditionnel « thiéré tamkharite » n'y échappe pas. Cet art culinaire se monétise avec la vente des plats déjà prêts au grand bonheur des acheteuses.

«Je voudrais passer une commande de couscous plus sauce pour la Tamkharite. Merci à celles qui me trouveront une solution ». Cette annonce dans un groupe de discussions sur Facebook a suscité beaucoup de réponses favorables. Elle n'est pas la seule à solliciter l'aide d'un traiteur pour l'Achoura. Cette femme sous le couvert de l'anonymat a aussi décidé de passer commande pour la fête. L'agent commercial travaille jusqu'à 17h30 le jour de la Tamkharite. Cette derniere a donc sauté sur l'occasion afin de faire le bonheur de son mari. « Je ne peux pas faire autrement car j'ai des obligations professionnelles et je dois aussi servir du bon thiéré à mon époux », avoue-t-elle. La commande du couscous déjà prêt s'est révélée être sa seule solution.

Assietou Top, cuisinière, a sauté sur l'occasion. Elle propose des plats à 5.000 FCfa. «Je fais des offres en fonction de chaque fête et je peux dire qu'il y a toujours du bénéfice », admet-elle. La femme de trente ans a déjà plus d'une vingtaine de commandes pour des plats de couscous déjà prêts. La cuisinière estime que ce phénomène a longtemps existé mais s'est développé avec les réseaux sociaux. «C'est devenu plus accessible car la cliente peut commander son plat de thieré et se faire livrer incognito», explique-t-elle. Cependant la jeune femme a une règle d'or pour fidéliser ses acheteuses. « Nous offrons le meilleur de la cuisine traditionnelle dans la plus grande discrétion pour la satisfaction de nos clientes ».

Un marché rentable

«La tamkharite est célébrée la nuit. Les femmes particulièrement les salariées n'ont plus le temps car elles doivent vaquer à leurs occupations», a expliqué Soda Lo. La responsable commerciale de SOXNABALY Restaurant Traiteur a donc décidé de saisir cette opportunité. Elle fournit des packs thieré compris entre 85.000 FCfa et 10.000 FCfa.

La quadragénaire propose plusieurs offres de services allant du pack Sokhna Baly de 85.000 FCfa composé de 15 kg de thiéré, cinq poulets entiers, 5kg de viande de bœuf et mouton, 5kg de légumes et 3 litres de lait frais au pack célibataire de 10.000 FCfa composé d'un kilo de thieré, d'un demi poulet avec viande et légumes et du lait. « Nous avons aussi le pack jeune couple de 15.000 FCfa. Il est composé de 2 kg de thiéré, d'un poulet entier, d'un kilo de viande, d'un kilo de légumes et du lait pasteurisé », a fait savoir Soda Lo.

Elle offre ces services depuis 2018 afin de soulager les femmes. « Cela apporte des solutions en aidant toutes les personnes qui ont des contraintes de temps tout en leur offrant la garantie de disposer d'un bon thiéré de tamkharite», affirme-t-elle. Une manne financière considérable pour la jeune femme.