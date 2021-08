Togo: Le Colonel Mohaman DJIBRIL répond à Emmanuel SOGADJI

Le Colonel Mohaman Djibril, coordonnateur de la coordination nationale de gestion de la riposte (CNGR covid19) réagi ce mercredi au sujet de l'information rendue publique ce mercredi par Emmanuel Sogadji, le président de la ligue des consommateurs du Togo (LCT). Lors de la conférence de presse hebdomadaire, il a été interpellé par l'un deux journalistes sur la même question.

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA LCT

Je viens d'apprendre que certains malades arrivés au CHU SO sont automatiquement déclarés atteints de Covid-19 et isolés de leurs parents ou accompagnateurs. Le pire est le fait que les soignants ne cherchent même pas à faire le test PCR ni aux accompagnateurs, ni aux membres de la famille dont est issue le malade. Isolés, on leur exige de leur parent à payer une somme de plus de 40.000 FCFA par jour.

J'invite les médecins et les agents de santé en charge du service des urgences du CHU SO à revoir cette manière qui s'assimile à une recherche acharnée des cas de Covid-19.

Personne n'est contre les stratégies qui peuvent concourir à réduire la propagation de la maladie à Corona virus. Mais nous voulons que les patients ou malades soient traités avec dignité et respect. Que le tensionnaire soit déclaré tensionnaire et que le malade de paludisme le soit ainsi.

Les autorités en charge de la santé doivent faire preuve de franchise pour que les citoyens ne spéculent plus sur certaines de leurs actions comme des actions de marketing « convidienne ».

Lomé, le 17 Août 2021

Pour la LCT

Emmanuel SOGADJI

VOICI LA REACTION DU COLONEL DJIBRIL

Ce n'est pas normal ! Ça, c'est du sabotage !

S'il s'avère que ces rumeurs se confirment, les personnes impliquées vont aller en prison. Parce que dans cette situation, le test est gratuit ; ceux qui font le test là-bas sont payés et disposent de tous les dispositifs.

Le diagnostic covid19 n'est pas un diagnostic clinique, mais il est diagnostic clinique et biologique. On suspecte, on fait le test et on confirme. On ne peut pas dire que parce que telle personne présente un certains nombres de signes et donc automatiquement il est positif.

Merci d'avoir ramené ces informations ; nous allons y travailler et aidez-nous aussi à mettre à nues ces personnes-là. Vous devez nous aider à avoir les gens exacts.