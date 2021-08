Guinée: Les 100 jours de Dr Zalikatou Diallo à la tête du ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale

Jusque-là première vice-présidente de l'Assemblée Nationale, Honorable Dr Zalikatou Diallo a été nommée Ministre de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale par décret du Président de République, Pr Alpha Condé dans la soirée du jeudi 29 Avril 2021 en remplacement de Mamadou Taran Diallo.

Après son décret de nomination, la nouvelle ministre de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale renonce à son statut de député, 1ère vice-présidente de l'Assemblée Nationale pour prendre fonction le mercredi, 05 mai 2021.

La désormais ancienne vice-présidente du Parlement et membre du COCAN 2025, Dr Zalikatou Diallo est ainsi devenue la troisième ministre à la tête de ce département depuis la création de ce portefeuille ministériel dirigé pour la première fois par Khalifa Gassama Diaby.

Ainsi, une nouvelle ère et des nouvelles missions avec pleins de défis se sont annoncées pour Dr Zalikatou Diallo, nouvelle Cheffe du département de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale.

Dr Zalikatou Diallo, pour sa première expérience de membre du gouvernement à la tête d'un département ministériel, hérite d'un département stratégique et transversal. Dès sa prise de fonction, elle se met aussitôt à la tâche pour mériter la confiance placée en elle par le Chef de l'État, Pr Alpha Condé.

La patronne du département de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale commence par faire un état des lieux sur les priorités dans la mise en œuvre de la feuille de route du ministère.

Par son leadership, elle demande immédiatement une retraite des cadres des différentes directions du département pour identifier les programmes, activités et projets prioritaires.

Au sortir de cette retraite des cadres du ministère, le département est doté d'un plan d'actions prioritaires d'une année avec des projets, programmes et activités à réaliser par les différentes directions. Ce document constituant du coup la boussole orientant la planification et la réalisation des actions à mener.

Forte de ce document précieux, Dr Zalikatou Diallo renoue avec les partenaires techniques et financiers qui accompagnent traditionnellement le département depuis sa création jusqu'à une date récente.

La nouvelle ministre et son cabinet engagent des rencontres d'échange avec les institutions nationales et internationales et des ambassades accréditées dans le pays en vue de la redynamisation du partenariat entre le département et ces institutions.

Dans cette démarche, Dr Zalikatou Diallo, accompagnée de son cabinet a rencontré du 19 mai au 07 juin, des Ministres de différents départements partenaires avec lesquels des actions communes sont envisagées. Il s'agit entre autres ; des ministères de la Sécurité et de la Protection Civile, de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, de la Justice, de la Coopération Internationale et de l'Intégration Africaine et celui en charge des Investissements et du Partenariat Public et Privé.

L'objectif de ces rencontres était pour Dr Zalikatou Diallo de renouer le partenariat avec les départements ministériels partenaires de son département dans le cadre de la mise en œuvre de la mission assignée au Ministère de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale.

Parallèlement à ces rencontres, la Ministre Dr Zalikatou Diallo dans sa ferme détermination à travailler pour l'accomplissement de sa mission, a initié entre le 07 juin et le 15 juillet 2021 plusieurs autres rencontres avec les institutions internationales et les ambassades accréditées en Guinée.

Cela pour solliciter leur accompagnement technique et financier dans la mise en œuvre du plan annuel d'action prioritaire du département dont elle a désormais la lourde et exaltante mission de diriger.

C'est dans ce cadre que Dr Zalikatou Diallo a rencontré les institutions spécialisées des Nations-Unies en Guinée ainsi que les autres organisations internationales et africaines.

Elle a notamment échangé avec le PNUD, le HCDH, l'UNICEF, le PBF, l'OIM, le NDI, l'Union Européenne, la CEDEAO et une dizaine d'ambassades accréditées en Guinée. Parmi ces ambassades, il ya entre autres les ambassades de France, d'Italie, de Chine, de Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, de Côte D'Ivoire, du Ghana, de Sierra leone, du Sénégal, du Nigeria, du Niger et de Guinée Bissau.

La Ministre a également rencontré plusieurs organisations de la société civile guinéenne dans le cadre de sa série de prise de contact.

L'autre défi relevé par la Ministre Dr Zalikatou Diallo en cent 100 jours à la tête du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale est l'organisation de plusieurs activités.

Le département en partenariat avec le HCDH a aussi organisé la journée internationale de la Torture le 26 juin 2021 à Kankan. L'occasion a été aussi mise à profit par la Ministre Dr Zalikatou Diallo et le HCDH pour sensibiliser en faveur de l'abandon de la torture. Plusieurs maisons d'incarcération de la région administrative de Kankan ont été visitées à cet effet.

Grâce au leadership de madame Traoré Dr Zalikatou Diallo, le département en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations-Unies des Droits de l'Homme, a organisé un atelier impliquant plusieurs départements ministériels et organisations de la société civile sur le droit au développement. L'objectif était de constituer un noyau de cadres guinéens spécialistes sur le droit au développement en prélude de la grande conférence sur le droit au développement ou dialogue Santa Cruz.

La Ministre Zalikatou Diallo a lancé le 26 au 31 Juillet dernier, la formation à Kindia des agents en attente de la prochaine mission onusienne devant se rendre au Mali (MINUSMA): le Bataillon Gangan7.

L'autre fait marquant de ces cent (100) premiers jours de Dr Zalikatou Diallo à la tête du ministère de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale, est l'organisation par son département et le HCDH de l'édition 2021, le 13 juillet dernier de la conférence internationale

de haut niveau sur le droit au développement dénommée Dialogue Santa Cruz présidée par le Président de la République, Chef de l'État, Pr Alpha Condé. Une première dans la sous-région ouest-africaine.

Du 31 juillet au 16 Août 2021, une mission du ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale et du PNUD était en région forestière dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des synergies locales des acteurs de paix, dans son volet redynamisation des synergies locales des acteurs de paix. 56 synergies communales, préfectorales ont été redynamisées et la structure faitière, la Synergie Régionale des Acteurs de Paix a été installée. La mission de redynamisation des ISP en région forestière (l'installation de la Synergie Régionale des Acteurs de Paix le 14 Août).

Dans le cadre de la communication du département un site web a été créé pour la visibilité du ministère:www.citoyennetegn.org.

Service de communication Ministère de la Citoyenneté et de l'Unité Nationale