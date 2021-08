Burkina Faso: 4e anniversaire décès de Salifou Diallo - Le message commémoratif du MPP

Ceci est un communiqué signé du président du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), Simon Compaoré, à l'occasion du 4e anniversaire du décès de Salifou Diallo. Dans ce message, le MPP renouvelle l'hommage à l'illustre disparu et s'engage à poursuivre son combat pour l'ancrage de la démocratie et un mieux-être du peuple burkinabè.

Le 19 août 2021 marque le quatrième anniversaire de la disparition de feu le Dr Salifou Diallo, combattant infatigable de la liberté, défenseur intrépide de la démocratie et leader politique charismatique inoubliable. Le souvenir de l'ancien président du Mouvement du peuple pour le progrès et de l'Assemblée nationale reste à jamais gravé dans la mémoire du peuple burkinabè, singulièrement, et dans le cœur des militantes et militants du MPP de façon indélébile.

A l'occasion de cette triste commémoration, la direction politique du MPP tient à renouveler la compassion du parti à la douleur inconsolable et inextinguible de la famille biologique de cette personnalité hors pair, soudainement arrachée à son affection commune le 19 août 2017 en France.

En portant notre président en terre le 26 août 2017, nous avions pris l'engagement, au nom des militantes et des militants du MPP, lors des obsèques de notre camarade Salifou Diallo, de poursuivre son combat pour l'ancrage et le raffermissement de la démocratie et pour un mieux-être du peuple burkinabè. Ce serment, nous l'avons respecté avec la réélection du président Kaboré et la conservation du leadership du MPP sur la scène politique nationale lors des consultations nationales du 22 novembre 2020.

Camarade président, ton souvenir restera pour nous éternel.

Repos mérité du bon guerrier sous la terre libre et inaliénable du Burkina Faso au cher, vaillant et regretté camarade Dr Salifou Diallo. Le MPP continue la lutte et perpétuera sa mémoire.

DÉMOCRATIE - EGALITÉ - PROGRÈS

