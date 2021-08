Cote d'Ivoire: Ligue2 - L'Efym disputera la Super Ligue 2

La Super Ligue2 change de nomenclature. C'est finalement Lys de Sassandra, Mouna Fc et l'Efym qui disputeront le mini-championnat pour la montée en Ligue1, qui débute ce dimanche 22 août.

Initialement qualifié pour cette compétition, le Club omnisports de Korhogo perd sa place à la suite d'une décision de la Commission de discipline de la Fédération ivoirienne de football. Celle-ci fait suite à la réserve qu'avait formulée l'Efym contre l'Espérance de Bouaké pour fraude sur l'identité de l'un de ses joueurs, lors du match de la 12e journée de la première phase. Celle-ci a été jugée recevable. L'Efym, qui avait fait match nul (0-0) lors de cette rencontre, gagne donc par pénalité et déloge le C.O Korhogo de la première place de la poule C.

Le calendrier de la Super ligue 2, reste inchangé mais en intégrant l'Efym à la place du C.O Korhogo. C'est le Lys de Sassandra du président Mamadou Dia, et Mouna Fc d'Agbaou d'Ali Mouna, dit Troussier, qui ouvrent les hostilités ce dimanche 22 août à partir de 16h pour le compte de la première journée. La deuxième journée aura lieu le jeudi 26 août. Elle mettra aux prises Mouna Fc et l'Efym. Enfin la 3e et dernière journée se disputera le dimanche 29 août avec la rencontre Lys Sassandra-Efym. Au terme de ces trois rencontres, les équipes classées première et deuxième accèdent à la première division. Toutes les rencontres se disputeront au stade Robert Champroux de Marcory.

Korhogo va saisir la commission de recours

Comme il fallait s'y attendre, dès que la décision de la Commission de discipline a été rendue publique, les dirigeants du C.O Korhogo ont décidé de faire appel. « Nous allons faire un recours tout comme l'Espérance de Bouaké.

C'est aujourd'hui (ndlr : mercredi 18 août 2021) que la décision nous a été notifiée. Nous avons donc trois jours à compter de la notification pour saisir la commission de recours », a expliqué le président du CO Korhogo, Ouattara Bakary.