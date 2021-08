Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin/Concours "Queen Féline 2021" - Camara Djénébou Priska remporte la couronne

Camara Djénébou Priska dit "la Panthère" (20 ans) est la grande lauréate du concours "Queen Féline" organisé par Féline Webzine (média engagé dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin) et l'Agence félin communication. C'était à l'issue de finale disputée, le 14 août 2021, au Casino du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody. Neuf candidates étaient en lice.

Mlle Camara a séduit le jury présidé par Stanislas Zézé, président directeur général de Bloomfied insvestment corporation avec comme membres, Dr Oumou Dosso, journaliste, directrice de communication ; Ihsen Ben Hamida, coach certifiée, Pnl (Programmation neuro-linguistique) ; Sonia-Renée Boguifo (entrepreneure) avec son entreprise "Les caprices du Tofi", c'est un "Tofi" (confiserie fabriquée à base de lait cuit) à multiples saveurs déjà disponible dans les grands espaces en Côte d'Ivoire et à l'extérieur du pays.

Elle a obtenu la note de 62,5/100 points et est repartie avec une enveloppe de 700 000 FCfa plus d'importants lots offerts par les partenaires. Le deuxième prix est revenu à Vanon Grâce Octavie "Jaguar" (25 ans), vendeuse de friperies, qui a obtenu 58/100 points et a reçu la somme de 300 000 FCfa plus des lots des partenaires. Enfin le troisième prix et revenu Dosso Goulou Patricia "Guéparde" (25 ans), coiffeuse (49,1/100 points) qui a reçu la somme de 200 000 FCfa avec des lots des partenaires.

« En Côte d'Ivoire, on dénombre 20 femmes parmi les 430 dirigeants d'entreprise, 34% des Petites et moyennes entreprises (Pme) sont dirigées par les femmes, 80% de femmes dans le vivrier et 70% dans la main d'œuvre et ces chiffres qui devraient tripler les 4 prochaines années avec de telles initiatives qu'il convient d'encourager », a affirmé Mamadou Kouassi, directeur de communication, représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, marraine de la soirée.

Fabienne Gbamelé, directrice générale de "Félin communication" et promotrice de cet événement, s'est félicitée de la réussite de cette 2ème édition du concours « Queen Féline ». Avant d'inviter ces jeunes filles qui ont choisi d'embrasser la carrière d'entrepreneur à garder le cap, surtout à garder l'esprit, tels des félins, tout au long de leur aventure entrepreneuriale, dans la perspective d'une croissance économique inclusive et durable.