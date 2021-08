Cote d'Ivoire: Université de San Pedro - 450 étudiants attendus, à l'ouverture, le 18 octobre 2021

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le prof. Adama Diawara a eu, le mercredi 18 août 2021, à son cabinet, une séance de travail avec l'équipe directionnelle de l'Université de San Pedro, conduite par son président, le Prof. Méité Méké.

Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part les responsables du Programme de Décentralisation des Universités (PDU), l'équipe directionnelle a rendu compte des résultats de sa mission préparatoire effectuée à l'université de San Pedro aux fins de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux.

A la suite de la présentation, l'équipe directionnelle a conclu que l'ouverture de l'Université de San Pedro prévue pour le mois d'octobre 2021, « sera effective et aura lieu à bonne date ».

« Nous sommes prêts techniquement et administrativement pour l'ouverture de l'Université de San Pedro le 18 octobre 2021», a rassuré le prof. Zoueu Jérémie, au nom de l'équipe directionnelle.

Aussi, sur proposition de cette équipe, pour le démarrage des activités académiques de cette université, c'est un effectif de 450 nouveaux bacheliers qui y seront orientés en tenant compte des bâtiments disponibles. Ils seront répartis dans les Cours préparatoires Grandes écoles (50), les Unités de Formation et de Recherches (UFR) Sciences de la Mer (125), les UFR Agriculture, Ressources halieutiques et Agro-industrie (125) et les UFR Logistique, Tourisme et Hôtellerie-Restauration (150).

Tout en saluant la qualité du travail abattu par l'équipe directionnelle, le ministre Adama Diawara, entouré des membres de son cabinet, a posé certaines questions de compréhensions.

Le prof. Adama Diawara a insisté sur la qualité et l'expérience professionnelle des enseignants à recruter dans le cadre du démarrage effectif des activités académiques de l'Université de San Pedro. Non sans rappeler que le 18 octobre 2021 marquera la fin des chevauchements des années au sein des universités publiques avec « une rentrée unique ».

Pour sa part, le coordonnateur du Programme de Décentralisation des Universités (PDU), Macky Dembélé, a assuré, le ministre et toute son équipe que « la rentrée sera effective le 18 octobre 2021 à l'Université de San Pedro et sera faite dans de bonnes conditions. »

Rappelons que l'université de San Pedro aura pour but de permettre d'augmenter la capacité d'accueil des universités publiques et de faire face au nombre de plus en plus croissant de bacheliers, de développer des offres de formation adaptées aux besoins de l'économie nationale.

Bâtie sur une superficie de 302 hectares, l'université de San-Pedro recevra à terme 20.000 étudiants en quatre phases de développement. Les sciences de la mer, la construction navale, l'agro-industrie, les bâtiments et travaux publics, les logistiques, le tourisme et les ressources halieutiques, y seront développés comme thématiques de formation.

Les travaux de construction ont débuté effectivement le 12 avril 2019, après la cérémonie de lancement officiel qui a eu lieu le 30 novembre 2018. Le projet s'inscrit dans le programme de décentralisation des universités publiques de Côte d'Ivoire.

Avec Sercom