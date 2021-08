Sierra Leone: Kei Kamara - « Jouer contre les meilleurs fait de vous le meilleur »

Au cours d'un échange en ligne, l'attaquant de la Sierra Leone Kei Ansu Kamara et l'ancien capitaine des Leone Stars Mohamed Kallon sont revenus sur les résultats du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021 qui a vu la Sierra Leone être logée dans le groupe E aux côtés de l'Algérie, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire.

Kamara, auteur de l'unique but contre le Bénin qui a qualifié la Sierra Leone le 15 juin dernier, se dit ravi que son pays soit parmi les participants à ce grand rendez-vous.

« La présence de l'Algérie a rendu notre groupe difficile car nous sommes logés avec certaines des nations les mieux classées du continent, mais comme toujours, jouer contre les meilleurs fait de vous le meilleur. »

« J'avais souhaité ne pas être tiré dans le même groupe qu'une équipe comme l'Algérie qui d'après sa dernière performance est théoriquement la plus forte du groupe E. Mais maintenant que nous devrons les affronter, je pense que c'est une opportunité en or d'offrir le meilleur de nous en tant que nation en lice. Il ne s'agira plus seulement de participer, mais de concourir pour gagner », a fait remarquer Kamara enthousiaste.

La légende de la Sierra Leone et ancien capitaine des Leone Stars Mohamed Kallon, qui a revêtu les couleurs tricolores pendant plus d'une décennie et représenté la nation lors de ses deux dernières apparitions à la CAN en 1994 et 1996, est également optimiste. Pour lui, la Sierra Leone peut aller en huitièmes de finale et au-delà, si elle ne dort pas sur ses adversaires de groupe.

« Ces adversaires, en particulier l'Algérie, ne nous sont pas étrangers. Nous avons joué contre eux il y a 26 ans, les avons battus 1-0 et joué un match nul en 1994 avant de perdre contre eux 2-0 en 1996 », a rappelé l'ancien international le plus populaire de la Sierra Leone.

Les Leone Stars espèrent que leur troisième participation en Coupe d'Afrique des Nations sera meilleure que leurs deux dernières en termes de performance. La Sierra Leone affrontera l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale les 11, 16 et 20 janvier prochain au Cameroun.