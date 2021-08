Cote d'Ivoire: Promotion des Pme - Une convention signée pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin

Promouvoir l'entrepreneuriat féminin et l'employabilité des jeunes. C'est tout le sens de la signature du mémorandum d'accord entre le groupe Ecobank Côte d'Ivoire et la Fondation Sephis.

La banque panafricaine a, en effet, octroyé un financement d'un milliard de FCfa à la Fondation Sephis, initiatrice du programme de formation intensive des jeunes femmes entrepreneures (Awf), en vue d'accroître leurs activités.

Saluant ce partenariat, le directeur général de la banque panafricaine, Paul Harry Aithnard, a souligné qu'il permet aux femmes bénéficiaires des programmes de formation de la fondation, d'accéder au programme Ellever conçu pour les femmes entrepreneures en vue de leur permettre de réaliser leur potentiel en leur proposant un accompagnement, grâce à des solutions non financières et financières personnalisées et des services à valeur ajoutée.

La présidente de la Fondation Sephis ajoute que ce programme est passé de 24 à 36 femmes actuellement et vise 72 bénéficiaires. La Fondation Sephis, initiatrice du programme de formation intensive des jeunes femmes entrepreneures « The African women of the future » (Awf) depuis 2018, est engagée dans sa mise en œuvre, en collaboration avec la coopération allemande à travers la Giz et son programme pour l'emploi et la promotion des Pme en Côte d'Ivoire : Invest for Jobs.