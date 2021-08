Cote d'Ivoire: Impôts/ Contrôle des reçus et quittances de payement - L'administration fiscale lance une vaste opération sur le terrain.

Les agents des Impôts vont se déployer, du 16 août au 15 septembre, sur toute l'étendue du territoire national, pour procéder au contrôle des reçus et quittances de payement des Impôts. L'opération a été lancée officiellement le lundi16 août, lors d'une cérémonie organisée par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, tutelle de la direction générale des Impôts.

Selon M'Bahia Bamba Maférima, directrice générale adjointe des Impôts, l'opération de contrôle des reçus et quittances de paiement des Impôts et taxes consiste à vérifier l'authenticité des documents délivrés par les services des Impôts. Ainsi, à l'aide de leur smartphone et d'une lampe conçue à cet effet, les agents commis à cette tâche seront chez les contribuables pour vérifier de l'authenticité et des reçus et quittances qu'ils détiennent.

Les contribuables peuvent vérifier eux-mêmes l'authenticité de leurs documents sur le portail e-impots dans la rubrique « contrôle des documents ».

Le contrôle de reçus et quittances de payement des Impôts et taxes a été décidé par le gouvernement suite à la découverte de faux documents délivrés par des agents véreux de la Dgi.

Exposant les enjeux de cette traque des fraudeurs et des corrompus au sein de l'administration fiscale, Moussa Sanogo a indiqué, le 27 juillet, qu'elle vise à s'assurer que les contribuables, qui se sont acquittés de leurs obligations fiscales, disposent de documents authentiques leur permettant de faire valoir leurs droits.

En outre, cette campagne contribuera à juguler la fraude et à améliorer l'image des services de l'administration fiscale, selon le ministre de tutelle de la Dgi. «Nous avons décelé un certain nombre de personnes qui ne sont pas à jour dans notre système alors qu'elles paient régulièrement leurs impôts. Il y a donc un problème quelque part (...) Une investigation a révélé qu'il y a des personnes occupant certains postes qui ont pu avoir des comportements indélicats (...) A ce stade, le préjudice n'a pu être encore déterminé et c'est la campagne qui va nous permettre d'avoir des chiffres précis», a déclaré Moussa Sanogo.