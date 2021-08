Cote d'Ivoire: Grippe aviaire - Le gouvernement rassure la population

Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré a rassuré la population que tous les services compétents de l'État sont à pied d'œuvre pour éradiquer la grippe aviaire de la Côte d'Ivoire.

Dans un communiqué de presse, publié ce mercredi 18 août 2021, le gouvernement a appelé aussi à la vigilance et à une franche collaboration avec les services vétérinaires mis en état d'alerte depuis la confirmation de la grippe aviaire sur le territoire ivoirien.

Depuis le 20 juillet, une forte mortalité de volailles a été constatée dans les élevages traditionnels et modernes à Mondoukou, dans la commune de Grand-Bassam.

Les analyses de laboratoire ont confirmé la présence du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène de type Hsn1.

Face à cette résurgence de grippe aviaire en Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris six mesures. Il s'agit du renforcement du contrôle des mouvements de volailles, de ses produits et sous-produits dans le département de Grand-Bassam ; de l'abatage sanitaire d'urgence de toutes les volailles présentes dans la zone du foyer, entreprises depuis le samedi 14 août 2021 ; de la destruction des cadavres de volailles et de tous les déchets, suivis du nettoyage et de la désinfection des élevages et des environnements souillés ; du renforcement de la surveillance épidémiologique dans la zone du foyer dans tout le département de Grand-Bassam ; de l'interdiction d'importation de produits et sous-produits avicoles en provenance des pays infectés ; du renforcement de la surveillance aux frontières.

Cette épizootie a fait sa réapparition en Afrique de l'ouest en janvier 2021 notamment au Sénégal, en Mauritanie, au Mali, au Togo et au Ghana.