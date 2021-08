Cote d'Ivoire: Districts autonomes - Babaud Darret instruit les populations de Daloa sur le rôle des ministres gouverneurs

Après sa nomination, le 18 juin 2021, au poste de ministre-gouverneur du District autonome du Sassandra-Marahoué, la population a réservé un accueil chaleureux à Mathieu Babaud Darret le vendredi 13 août.

48 heures après, précisément le dimanche 15 août, il a échangé avec les populations de Zah, village situé à une vingtaine de Km de Daloa, afin de les instruire sur le rôle des ministres gouverneurs nommés par le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara.

« Le Président de la République a en vision de rapprocher le développement des populations et faire en sorte que ce développement soit harmonieux, pour éviter ainsi qu'une région soit en retard sur l'autre. Il est donc important de faire en sorte que le développement de chaque région faisant partie d'un District, soit véritablement autonome et puisse bénéficier à la fois de l'appui de l'État, mais aussi des bonnes volontés extérieures et même intérieures qui veulent bien sûr réaliser des infrastructures de développement de ces régions. Le Président de la République, en nous confiant cette mission, attend que nous fassions cela en communion surtout avec les populations. Notre rôle est donc principalement axé sur le développement », leur a-t-il expliqué. Ceux-ci ont fait la promesse de l'accompagner dans sa tâche.

Bien avant cette cérémonie, Mathieu Babaud Darret, le samedi 14 août, avait engagé la médiation entre les villages de Niouboua et de Zah, deux localités situées dans la sous-préfecture centrale de Daloa, précisément dans le canton Gbaloan-Sud.

Les populations de ces bourgades étaient, depuis des lustres, à couteaux tirés. Grâce à sa médiation, dans le village de Zah où la rencontre a eu lieu, celles-ci ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Les chefs de village, les présidents des jeunes, les présidentes des femmes, les responsables des communautés allogènes des deux villages, heureux de ce dénouement, ont salué l'acte du ministre-gouverneur. Celui-ci, dans son intervention, leur a fait comprendre qu'ils sont des frères, et que la politique ne devrait pas les diviser. Il a appelé les jeunes à être plus responsables et à se détourner des produits illicites.