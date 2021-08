Cote d'Ivoire: Nutrition - Une entreprise agroalimentaire milite pour une alimentation saine

L'entreprise Nestlé-Ci a entamé une campagne de sensibilisation et d'information à travers la Côte d'Ivoire pour inciter la population à une alimentation saine. Pour cette initiative, plusieurs villes que sont Bondoukou, Bouaké, Gagnoa et Yamoussoukro ont été sillonnées. Près de 3000 personnes ont été sensibilisées à une alimentation saine.

Dans le même cadre, la commune de Koumassi a accueilli, il y a quelque jour, une caravane pour les mêmes enjeux. Une journée de démonstration culinaire à l'intention des professionnels de la restauration a été organisée par le département professionnel du groupe à la "Maison blanche".

La nutritionniste Ephoevi-Ga Ayélé Nadia Pascale a demandé à la population d'observer la pyramide alimentaire pour une santé de qualité. La pyramide alimentaire n'est pas quelque chose de luxueux dira-t-elle.

Elle a expliqué que manger c'est faire le plein d'énergie sous forme de lipide et de glucide. Cependant, souligne-t-elle, l'organisme a besoin de protéine pour faciliter le transit intestinal pour éviter des maux comme la colopathie, et surtout de minéraux et vitamines pour la croissance et la vitalité.

Aucun aliment ne renfermant tous ces éléments, Mme Ephoevi a donc noté qu'il faut une complémentarité entre eux. Elle a affirmé que la pyramide alimentaire est composée de six paliers. Lesquels sont tous importants pour la croissance et le bien-être.

La nutritionniste a demandé à son auditoire de boire assez d'eau au quotidien, et à prendre des fruits et les légumes. Elle a demandé d'éviter de manger les légumes trop cuits. Au niveau du 5e palier qui renferme les matières grasses, la nutritionniste rassure qu'elles ne sont pas mauvaises pour la santé et apportent des vitamines, mais exhorte à en consommer en petite quantité.

Aussi, l'occasion a été idéale pour la structure de sensibiliser les acteurs de la restauration à la qualité de leurs produits.

Au cours de cette rencontre, Nicolas James Loayé, responsable de la catégorie Nestlé Professional, a indiqué que contrairement à une idée reçue, son groupe travaille avec des ingrédients 100% naturel et l'approvisionnement est fait localement.

« Ce rendez-vous, nous a permis de leur présenter toute la chaîne de fabrication de nos bouillons faites à base de produits naturels et familiers. Nous leur avons aussi montré comment utiliser ces produits, la quantité à utiliser durant les différents repas », a-t-il dit.

Les restauratrices qui sont venues des dix communes d'Abidjan ont salué cette initiative et souhaiter qu'elle soit multipliée pour lutter contre la désinformation.