Congo-Brazzaville: Championnat national ligue 2 - RCO et le FC Racine piégés

Le leader s'est incliné 1-2, le 17 août, face à l'AS Juk en match comptant pour la 15e journée.

Le Racing club olympic (RCO) conserve toutefois sa première place, à égalité de points avec le FC Racine (31 points), puisque le dauphin a lui aussi subi le même sort que le leader en concédant une défaite humiliante (1-4) face à Red stars, l'actuel troisième .

Ajax de Ouenzé a maintenu sa quatrième place en dominant Saint-Michel de Ouenzé sur le score de 2-1. Ajax compte désormais 27 points et prend cinq longueurs d'avance sur OCB (23 points) qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face à Maracana. AS BNG a battu le Centre d'études et sport la Djiri 1-0, mettant ainsi la pression sur OCB. BNG revient à une longueur de OCB. Derrière, la Jeunesse sportive de Poto-Poto suit le rythme que lui a imposé l'AS BNG puisqu'elle a eu raison de Tongo football club 3-1. Les deux formations sont au coude à coude avec 22 points.

Les Aigles sports ont cassé la bonne dynamique de l'AS Vegas en lui imposant une courte défaite 1-0. Les Aigles sports ont amélioré leur compteur à 21 points. Real Impact (20 points) a assuré l'essentiel face à AS Elbo (1-0). Cette victoire lui permet de dépasser SMO et Flamengo de deux unités . Flamengo a été battue par AS Penarol 1-2. Yaba sport a, de son côté, pris le meilleur sur Etoile de Talas 1-0.

La 16e journée va se disputer le samedi.