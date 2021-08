Congo-Brazzaville: Redevance audiovisuelle - Les rapporteurs spéciaux vont veiller à la régularité des versements de fonds

La chambre haute du Parlement a chargé, le 13 août dernier, les rapporteurs spéciaux de poursuivre la mission de veiller à la régularité de versement des fonds de la redevance audiovisuelle (RAV) destinée aux médias.

Au cours d'une séance des questions orales avec débat au gouvernement, le sénateur Jean Rodrigue Vouma avait demandé au ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, d'édifier la chambre haute sur l'impact des ressources de la RAV sur le fonctionnement des médias bénéficiaires.

Répondant à la question posée, le ministre Moungalla a indiqué qu'« ils sont doubles. Le premier, c'est l'amélioration, la promotion de la production nationale et des programmes plus attractifs. Deuxièmement, l'amélioration de la qualité des plateaux techniques ».

Selon lui, les fonds de la RAV ont permis d'assurer la préparation et l'exécution des missions de maintenance sur les axes Nord et Sud-Ouest du réseau de diffusion constitué de 15 centres émetteurs ; l'acquisition et l'entretien des équipements annexes indispensables au bon fonctionnement des équipements de transmission et de diffusion au niveau des centres émetteurs et des centres assurant le transfert des signaux vers les sites de diffusion.

A cela s'ajoutent la maintenance et la réparation de l'unique véhicule qui permet de projeter les techniciens sur le terrain afin de pallier les différents problèmes auxquels ils sont confrontés ; l'approvisionnement en carburant des groupes électrogènes permettant de secourir les centres émetteurs.

Pour la télévision nationale, les fonds de la RAV ont servi pour l'essentiel à l'acquisition des matériels de travail modernes notamment tout ce qui dérive des produits apples, des ordinateurs adaptés à l'audiovisuel, des caméras de reportage, des trépieds.

Le ministre a, en outre, évoqué l'acquisition des consommables pour assurer la coordination entre le centre national de radio et de télévision qui abrite tous ces médias diffuseurs y compris même le journal « La Nouvelle République », le tout avec les installations de la Télédiffusion congolaise (TDC), le centre émetteur PK13 et la radio Brazzaville.

Il a, par ailleurs, souligné la réfection des studios qui permettent aux journalistes de radio Congo de travailler aisément dans les studios 201, 202 et 203. La réfection des bureaux et l'équipement du studio principal et de la salle de montage de la radio Congo à Pointe-Noire.

Rappelons que la redevance audiovisuelle a été instituée par la loi de finances exercice 2002 complétée par un arrêté du 26 septembre 2003 fixant les modalités de recouvrement de cette ressource. Et grâce à l'implication du Sénat courant 2020, le ministère de la Communication a obtenu deux versements de la RAV.