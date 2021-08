Congo-Kinshasa: Livres - Michel Ngongo explore l'univers de « L'arrangement musical »

Présenté à l'Institut national des arts (INA), l'ouvrage de l'ingénieur du son, paru en trois tomes, va des notions élémentaires jusqu'à sa quête des solutions à toutes les déficiences et insuffisances techniques, un frein à l'évolution des musiciens congolais.

En vente à l'INA mais aussi en ligne sur la plateforme Musique RDC, les ouvrages sont destinés aux musiciens, amateurs mais surtout professionnels congolais. Tenu pour « un vrai manuel théorique et pratique pour l'apprentissage de l'arrangement musical », l'ensemble des trois volumes paru aux éditions Maïsha se présente telle une série d'ateliers sur la musique. Un outil nécessaire, recommandé aux acteurs de la musique congolaise dont ils ne devraient faire l'impasse vu la justesse avec laquelle y sont épinglées leurs déficiences et insuffisances techniques.

Subdivisé en deux grandes parties, le premier volume de « L'arrangement musical » offre les notions de base et les deux éléments principaux de l'arrangement musical tenus de connaître un bon arrangeur. A ce titre, comme l'a indiqué le chef de section musique de l'INA, Jean-Romain Malwengo, le premier volume propose une mise à niveau aux apprenants de sorte que « forts des connaissances acquises », ils peuvent « gravir la deuxième marche des ateliers d'arrangement, en entrant un peu plus dans la substance de la matière », contenu du deuxième volume.

Ainsi, le second ouvrage de Michel Ngongo, intitulé Rythme et harmonie élémentaire, « introduit les lecteurs dans la base rythmique, dans l'harmonie moyenne et dans le prélude de l'arrangement musical proprement dit », a soutenu l'enseignant de l'INA. Quant à sa première partie, elle présente le rythme tel « le soubassement de la mesure ». Laquelle, explique-t-il, « soutient la compréhension de la grille harmonique, sans laquelle la chanson ressemblerait au texte d'un livre sans paragraphes ».

Dans cette séquence de son livre, l'auteur a également abordé « le registre des instruments non mélodiques, notamment ceux qui ne produisent que les sons à vocation rythmique, dont les percussions ». Sont à cet effet pris en compte, ici, « batterie, conga, ngoma, bongo, hochet, claves, ngongi et triangle ». Sujet de la deuxième partie du deuxième volume, « L'harmonie moyenne a pour propos l'agencement des gammes dans leur typologie : type harmonique, type mélodique et type mixte ».

Dans la troisième et dernière partie, l'arrangeur mène les lecteurs dans « les méandres de l'arrangement musical, en examinant quelques éléments de connexion sur l'arrangement, sur la mesure, sur le cycle et la progression des accords, sur les cadences et les fondamentaux de l'arrangement ». Cerise sur le gâteau, Michel Ngongo, en bon pédagogue (rappelons qu'il est professeur de piano et de solfège), propose des travaux pratiques sur quelques directions dans l'arrangement musical et dans la rythmique.

Des études-types

Composé de quelques cas d'études-types d'arrangement musical à côté d'une analyse de ces arrangements, le volume 3 est titré à raison « Types et analyses ». Les lecteurs, particulièrement les apprenants, trouveront, dans la seconde partie de ce dernier volume, une analyse d'arrangements s'articulant « sur le choix des morceaux à analyser, sur les analyses proprement dites, sur l'introduction, sur le développement, avant de s'achever par la structure de la chanson ».

En chœur avec le directeur général de l'INA, Yoka Lye Mudaba, Jean-Romain Malwengo ont salué la tâche accomplie par Michel Ngongo. L'ayant tenu pour « la fierté » de l'institution, le Pr Yoka s'est réjoui de son initiative dont la portée est essentielle pour la pratique musicale dans le pays. Alors que de son côté, le chef de section a lui, loué « l'ingéniosité » de l'auteur pour la réalisation des ouvrages dont il a reconnu le « caractère scientifique explicite, surtout dans la manière dont les sujets ont été abordés de façon à faciliter la compréhension aux amateurs, aux dilettantes et même à ceux qui ont un niveau bas ».