Congo-Kinshasa: Culpac - Une journée pour les enfants autistes

Le Conseil universel pour la paix des nations et des continents (Culpac) a organisé, le 19 août à son Cité de la paix (son siège), dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, une journée consacrée aux enfants autistes congolais.

Directeur général du Conseil, Daniel Santu Biko a, dans son allocution, qualifié la journée de la paix destinée aux enfants autistes de journée d'espoir, d'amour, de paix, de réconfort... « Il est temps de nous mettre ensemble pour défendre la minorité composée de nos enfants autistes, marginalisés et fragilisés dans notre société. Nous devons aimer davantage cette minorité des enfants autistes qui sont malaimés dans la plupart des cas les accusant et les taxant de tous les maux possibles alors qu'ils ont droit de vivre aussi comme tout le monde dans notre planète », a-t-il déclaré.

Et d'ajouter : « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour donner la paix à cette minorité des enfants. Nous devons soutenir les parents de cette minorité des enfants autistes dans leur famille et environnement pour leur éducation et encadrement quelque soit des défaillances qu'ils présentent ».

Daniel Santu Biko a rappelé que « l'objectif de tout parent est d'assurer et chercher le bien-être de ses enfants, quelle que soit la situation. Avoir un autiste dans la famille n'est pas un tabou, c'est un enfant qui a besoin de tant d'affection et d'attention », a-t-il ajouté.

Présentateur de la cérémonie, Chanchan Mutupa a souligné le fait que plusieurs autistes ont été des génies, tels Marie Curie, Albert Einstein, Temple Grandin (professeur de zootechnie, ambassadrice de l'autisme), Isaac Newton (Théorie de la gravité), Alexander Graham Bell (Inventeur du téléphone), Thomas Edison (inventeur, fondateur de Général Electric), Bill Gates (fondateur Microsoft), les musiciens Ludwig Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, les génies de l'art comme Michel Ange, Leonard de Vinci, le footballeur Lionel Messi (footballeur, six Ballon d'or)...

L'autre temps fort de cette journée joyeuse de paix destinée aux enfants autistes a été l'élévation de deux femmes par le Culpac à la dignité de servantes et universel de l'humanité pour leurs actions en faveur des enfants autistes, à l'instar d'autres grandes femmes de cœur qui se sont distinguées dans le passé comme Maman Mobutu Gbietene Marie Antoinette (feue première épouse du feu président Mobutu), la religieuse catholique Mère Theresa, Sœur Emmanuelle.

Il s'agit de Reine Pembe Aselo, présidente de la Fondation Autisme RDC, reconnue pour sa contribution financière remarquable auprès des mères des enfants autistes ; et de Elodie Bokambulu Diakite, président de l'ONG CongAutisme, qui offre un encadrement gratuit aux enfants autistes dans son centre récréatif. Président de l'ONG de développement Corporation Gédéo développement, Pierrot Nke Sana Moko a lui aussi été honoré par le Culpac pour ses multiples appuis financiers aux activités des autistes.

On a noté, au cours de cette cérémonie, la présence d'Irène Esambo Diata, ministre déléguée près le ministre des Affaires sociales, des Actions humanitaires et de la Solidarité nationale chargé des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Elle a encouragé les femmes oeuvrant dans l'encadrement des enfants autistes, tout en soulignant les efforts fournis par le gouvernement sur la base de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, pour l'élaboration d'une stratégie nationale de soutien et de promotion des personnes vivant avec handicap dont font partie intégrante les autistes. Avant de clore cette activité, le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, a annoncé la mise en place très prochainement du regroupement des mamans des enfants autistes pour la paix en RDC, future structure de conseil et d'appui à ces mères.