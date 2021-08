Madagascar: Me Patricia RASAMIZATOVO - Une Avocate malgache au Barreau de Lille

Juriste de formation ayant travaillé pendant plusieurs années au sein d'une grande organisation professionnelle dans le Nord et titulaire d'un Mastère spécialisé en Gestion fiscale de l'entreprise de SKEMA, une grande école de Commerce et de Management implantée dans la métropole lilloise, Patricia RASAMIZATOVO vient d'intégrer le Barreau de Lille.

Par délibération en date du 5 juillet 2021, le Conseil de l'Ordre a pris acte de l'inscription à compter du 1er juillet, de la nouvelle Avocate à qui le Barreau « souhaite la bienvenue ». Le Bâtonnier Marie-Christine DUTAT, représenté par le Secrétaire général de l'Ordre, Samuel DAVANE notifie à son intention que « les Avocats lillois revendiquent la possibilité de maintenir des relations cordiales entre Confrères dans le respect des règles de déontologie, et ce en dépit de leur nombre important ».

Conseiller et défendre. En ce qui concerne Me Patricia RASAMIZATOVO, elle est pour l'heure, l'unique avocate d'origine malgache inscrite au Barreau de Lille. « Je suis certaine que vous aurez à cœur de perpétuer cette tradition particulièrement utile tout à la fois à la qualité des conditions de travail de la profession et à la qualité de nos prestations », ajoute le Bâtonnier.

Et ce, à l'endroit de la nouvelle Avocate qui entend « conseiller et défendre au mieux les intérêts des justiciables » - notamment en droit du travail et en droit fiscal - qui viennent la voir en son cabinet sis au 50, rue Gustave Delory - Le Vendôme 59800 Lille ou qui peuvent la contacter en ligne sur son adresse mail (andiavocat@gmail.com).