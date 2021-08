Madagascar: Institut Français de Madagascar - Hazo Aina, reporté en septembre

Hazo Aina est un concert d'opéra monté par Rajery avec Jacquis Randria, Tahina Carine et Zaza Kanto. Le spectacle devait se tenir initialement ce week-end, le 21 août 2021 à l'Institut Français de Madagascar à la Salle Albert Camus.

Mais pour des raisons qui n'ont pas été dévoilées, la représentation a été reportée pour le 11 septembre 2021 à 15 h. À part la date, aucun changement, l'organisation a gardé le même horaire. Pour petit rappel, Hazo Aina est un concert dont le but est de sensibiliser sur les dégâts du changement climatique sur la Grande Île.

Pour Rajery et l'Association TAKALO TSARA, qui en sont les initiateurs : « cet opéra invite également les enfants à participer afin de les sensibiliser dès leur plus jeune âge à connaître leur pays et ses richesses, pour qu'ils en prennent soin et qu'ils ne soient pas des touristes sur leur propre terre, et pour que plus tard, ils deviennent les messagers de cette cause auprès de leurs semblables. ».