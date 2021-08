Congo-Brazzaville: Environnement - Eveil d'Afrique et le RJEPPA s'engagent à mutualiser leurs efforts

L'ONG « Eveil d'Afrique » et le Réseau des journalistes pour l'environnement et pour la promotion des peuples autochtones (RJEPPA) ont signé, le 18 août à Brazzaville, un contrat de partenariat dans le but de mener ensemble le combat contre le réchauffement climatique aux côtés d'autres organisations nationales et internationales.

La convention signée par le président de l'ONG « Eveil d'Afrique », Ugain Hamed Kaya Mikala, et son collègue du RJEPPA, Alexis Damase Melemon, vise, entre autres, le développement du plaidoyer pour la sauvegarde de l'écosystème du Bassin du Congo, notamment la faune, la flore, les tourbières. Il s'agira également pour les deux parties de promouvoir la culture verte par la sensibilisation à la transition énergétique et au respect des populations autochtones.

A travers cette convention, Eveil d'Afrique s'engage à accompagner le RJEPPA dans la recherche des partenaires techniques et des bailleurs financiers ; faire bénéficier au réseau des éventuels ateliers de renforcement des capacités et formations gratuites dans le domaine de l'environnement. L'ONG a également pris l'engagement de faire participer le réseau aux différents sommets et forums qu'elle organisera.

Le réseau s'est, quant à lui, engagé à accompagner son partenaire dans les aspects purement communicationnels. Il s'agira, en effet, d'appuyer Eveil d'Afrique dans ses activités en revoyant à la baisse les frais de couverture médiatique ; faire participer les acteurs de cette association à d'éventuels plateaux et émissions télévisées portant sur l'environnement.

D'une durée d'un an renouvelable, ce contrat est conclu au moment où le changement climatique est devenu une réalité qui, au fur et à mesure, réduit les espoirs d'un avenir meilleur. Les impacts de ce phénomène sur l'homme et son environnement inquiètent de plus en plus tout le monde, car aucun continent n'est épargné.