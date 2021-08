Cameroun: Education de base - 179 écoles clandestines fermées

Les décisions signées le 4 août dernier par le ministre Laurent Serge Etoundi Ngoa concernent les régions du Centre, du Littoral et de l'Ouest.

A moins de deux semaines de la rentrée scolaire, des écoles clandestines sont invitées à fermer leurs portes. Trois décisions ont été signées le 4 août 2021 à cet effet par le ministre de l'Education de base, le Pr. Laurent Serge Etoundi Ngoa. Trois régions sont concernées par les textes du ministre. Il s'agit du Centre, du Littoral et de l'Ouest. Les motifs de fermeture varient également d'un établissement à l'autre. Il s'agit notamment de l'usage d'un faux arrêté de création, du défaut d'arrêtés de création et d'ouverture ; du défaut d'acte portant extension pour la section anglophone ; de la création d'une section anglophone clandestine. La décision du ministre fustige également les écoles logées dans des bâtiments du secondaire ou dans une maison d'habitation, ainsi que des écoles insalubres.

Les décisions de fermeture concernent au total 179 établissements scolaires. D'une part, 21 écoles sont fermées pour faux et usage de faux. Dans la région du Centre, seul l'établissement « The Zions » Bilingual Nursery and Primary School situé au quartier Emana est concerné. Trois écoles sont ciblées à l'Ouest, contre 17 dans le Littoral. Pour cette catégorie spécifique, « les promoteurs desdits établissements sont suspendus jusqu'à nouvel avis de toute participation à des activités dans une organisation quelconque de l'enseignement privé de base ou en tant que promoteurs d'écoles », dispose l'article 2 du texte.

D'autre part, la seconde décision concerne la fermeture de 155 établissements clandestins. Le plus gros contingent d'établissements se trouve dans le Littoral (71), suivi du Centre (42) et de l'Ouest (42). Ces écoles sont plus nombreuses dans les arrondissements de Douala V (22), de Douala III (18) et de Dschang (10). Cette catégorie regorge d'ailleurs de cinq récidivistes. Le groupe scolaire Catiba situé au camp Sic Mfandena à Yaoundé est accusé de défaut d'acte de création, logé dans une maison d'habitation et pointé du doigt comme multirécidiviste. Quelques mois plus tôt, trois écoles avaient déjà été fermées pour les motifs similaires.

Ces décisions ministérielles découlent d'une mission de lutte contre les établissements scolaires privés clandestins déployée au mois de mai dernier dans les régions du Centre, du Littoral et de l'Ouest. Le ministre Laurent Serge Etoundi Ngoa a d'ailleurs adressé une correspondance aux promoteurs de neuf établissements privés dans ces trois régions. Ces écoles présentent « des infrastructures inadaptées au système éducatif, parfois sur des sites exigus, insalubres avec des risques potentiels sur la sécurité des élèves. » Le Minedub leur donne deux ans à compter de la rentrée de septembre prochain pour se mettre à jour.