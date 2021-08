Cameroun: Infrastructures routières - Les chantiers du Sud au peigne fin

Le ministre des Travaux publics (Mintp) vient d'effectuer, les 17 et 18 août 2021, une visite d'évaluation des projets routiers en cours dans la région.

Toucher du doigt l'état d'avancement des travaux à quelques mois de leur livraison, donner les dernières prescriptions du gouvernement et, surtout, réaffirmer la détermination du chef de l'Etat à voir le Cameroun s'impliquer davantage dans le processus d'intégration sous régionale. Voilà déclinés les trois objectifs majeurs dans la visite de travail que vient d'effectuer, du mardi 17 au mercredi 18 août, le ministre des Travaux publics dans la région du Sud. Emmanuel Nganou Djoumessi a parcouru la transnationale Cameroun-Congo, s'arrêtant sur les lots encore en chantier, ainsi que la route Sangmelima-Ebolowa, via Mengong.

Sangmelima-Ouesso : transnationale très attendue

Sur la section Lele-Ntam-Mbalam, d'un linéaire de 53 km, l'exécution des travaux se situe à 95% et la date d'achèvement est prévue pour le 15 décembre 2021. À côté de la route construite, plusieurs autres infrastructures ont été aménagées : le poste de pesage et de péage ; deux blocs de trois salles de classe avec administration, latrines et direction ; six puits d'eau ; dix-sept forages ; trente-trois voies rurales ; un hangar de stockage des produits agricoles ; deux centres multifonctionnels pour jeunes et femmes ; un centre de santé avec équipements de base ; dix-sept latrines, etc.

Sur la section Mintom-Lele, longue de 67,50 km, la réception provisoire des travaux a été prononcée en janvier 2021 et les mesures correctives aux réserves, qui avaient été prononcées, sont achevées. L'entreprise attend la réception définitive des travaux qui laissent entrevoir une chaussée de 7,5m en béton bitumineux et des accotements en bicouche de 2 m de largeur hors zones urbanisées. Dans les zones urbanisées, le profil en travers présente une chaussée de 11,5 m en béton bitumineuse et des accotements en bicouche de 2m de largeur.

Bikoula-Djoum: toutes les emprises sont libérées

Le taux d'exécution des travaux de construction de la route Bikoula-Djoum est actuellement de 94,35%. L'entreprise Arab Contractor a achevé les terrassements sur les sections qui ont été libérées. La mobilisation de l'entreprise sur la section Bikoula-Djoum est remarquable. On s'attèle à poser les couches de base sur les sections qui n'avaient pas encore été libérées.

Sur le reste de l'itinéraire non concerné par ces travaux, la couche de roulement a déjà été posée. La réalisation des ouvrages est achevée sur l'ensemble de l'itinéraire et l'entreprise se prépare pour les travaux de revêtement. C'est donc entièrement sur un linéaire continu que l'on peut aisément rouler sur cet itinéraire de 38km. La livraison des travaux est prévue pour le 31 décembre 2021.

Sangmélima : des travaux autour du « Monument Paul Biya »

Le Mintp apporte l'expertise de son département ministériel à la réalisation des infrastructures dédiées à la modernisation et à l'aménagement de la ville de Sangmélima. Une visite des sites des projets en cours a, à cet effet, été effectuée ce mercredi 18 août 2021. Le projet de construction du « Monument Paul Biya » avait été présenté par la mairie il y a quelques mois.

Ce dernier comprend, outre une infrastructure mémoriale, située au Carrefour Mepho, en l'honneur du chef de l'Etat, plusieurs autres infrastructures sont en cours, notamment la construction du portique d'entrée au Boulevard Paul Biya. Le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi a instruit ses collaborateurs à plus de rigueur dans le suivi de ces infrastructures en construction et davantage à la qualité de l'encadrement de la mairie de Sangmélima dans la mise en œuvre de son plan d'investissement, pour ce qui est des infrastructures.

Le visite de travail du Mintp s'est achevée hier par la visite du chantier de construction de la route Sangmélima-Ebolowa, via Mengong (90km) et une séance de travail avec ses collaborateurs régionaux et les chefs des exécutifs régionaux et municipaux à Ebolowa.