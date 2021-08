Cameroun: Consupe - Derniers honneurs pour un inspecteur d'Etat

Une cérémonie d'hommage posthume a eu lieu vendredi dernier, en l'honneur de Georges Edo'o Angounou, en présence des ministres Rose Mbah Acha et Henri Eyebe Ayissi.

Georges Edo'o Angounou a été arraché de façon brutale à la vie, il y a environ un mois. Il avait 50 ans. Le Contrôle supérieur de l'Etat (Consupe), où il a effectué l'essentiel de sa carrière, a décidé de rendre hommage à cet inspecteur d'Etat au cours d'une cérémonie funèbre qui a connu la présence du ministre délégué à la présidence chargé du Consupe, Rose Mbah Acha, et de son collègue et prédécesseur, Henri Eyebe Ayissi, actuel ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières.

Présents également à ces adieux: les collègues, les collaborateurs et la famille du défunt à qui le Consupe a adressé les condoléances de l'institution. Depuis novembre 2019, Georges Edo'o Angounou était chef de division des Inspections et de Contrôle des établissements publics et des organismes spécifiques, après avoir gravi tous les échelons nécessaires.

Les qualificatifs lors des différentes prises de parole n'ont pas manqué pour célébrer la vie du défunt : « courtois », « humble », appliqué », « discipliné », respectueux », etc. Le ministre délégué chargé du Consupe, Rose Mbah Acha, garde en mémoire l'image d'un collaborateur « toujours disponible » et prêt à s'occuper de tout dossier qui lui était confié. C'est donc à juste titre que l'assistance a accordé un standing-ovation à Georges Edo'o Angounou, en reconnaissance des services rendus à l'Etat du Cameroun. Après la halte au Consupe, l'inhumation a eu lieu le 14 août au village Bingou, par Sangmelima, dans la région du Sud.