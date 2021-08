Cameroun: Lutte contre la corruption - Au chevet de l'école

La Commission nationale anti-corruption a lancé hier au lycée bilingue de Deïdo à Douala, la campagne Rentrée scolaire 2021/2022 sans corruption.

Le président de la Commission nationale anti-corruption (CONAC), le rév. Dr Dieudonné Massi Gams, a procédé hier, 18 août, au lycée bilingue de Deïdo, par une conférence de presse, au lancement officiel de la campagne Rentrée scolaire 2021/2022 sans corruption. Il était entouré pour la circonstance de l'Inspecteur général des services du gouverneur du Littoral, Simplice Hervé Kengne, représentant le gouverneur, du 1er adjoint au maire de la ville de Douala, Dr Gérémie Sollé, du proviseur du lycée bilingue de Deïdo, Ivette Mukete Petang, et du président de l'association des parents d'élèves et enseignants dudit lycée. Principales activités de la campagne, la sensibilisation de la communauté éducative à l'intégrité et la pose d'affiches et plaques anti-corruption dans les établissements scolaires des dix régions du pays.

Tout en présentant la stratégie nationale de lutte contre la corruption élaborée en 2010 et validée par le gouvernement et les partenaires techniques, le président de la CONAC a dressé l'état des lieux des manifestations, des causes, des difficultés, des facteurs favorables, des enjeux, des conditions préalables, des acteurs, des actions stratégiques et opérationnelles de lutte contre la corruption dans dix secteurs, dont celui de l'éducation.

Il ressort de cette analyse que l'intensité de la corruption dans ce secteur se situait à 7,16/10. Principales causes : le monnayage des recrutements, promotions, affectations, notes et nominations, le harcèlement sexuel, la vente des épreuves, les fausses certifications, la falsification et la réduction des âges, la tricherie, la mauvaise gestion des frais d'APEE... Avec pour conséquences, le scepticisme sur la validité des résultats, la qualité des performances etc. et pour corollaire, la production à terme d'une élite médiocre à même d'hypothéquer le développement du pays.

La campagne ainsi lancée, et qui va se poursuivre dans tout le pays, mettra l'accent sur la prévention avant celle du recueil des dénonciations pouvant aboutir à la mise à la disposition de la justice de personnes reconnues coupables des faits de corruption avérés. Et pour cette année, la CONAC va œuvrer efficacement aux côtés de la communauté éducative pour assurer une rentrée scolaire marquée par un processus d'admission transparent, qui donne aux candidats méritants, sans distinction de classe sociale, la chance d'accéder aux établissements scolaires auxquels ils aspirent. C'est aussi ça la justice sociale, gage de paix durable.