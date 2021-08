Cameroun: Logone et Chari - Les comités de vigilance reconnaissants

A travers leur porte-parole, ils ont dit merci au chef de l'Etat le 14 août dernier alors qu'ils recevaient des appuis du chef de l'Etat.

« Nous tenons à témoigner notre reconnaissance au chef de l'Etat qui nous a toujours soutenu à travers de multiples dons. Rassurez-le que, contre Boko Haram, nous allons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang ». Ces propos sont d'Oumar Seini, alias Molière, porte-parole des membres des comités de vigilance du département du Logone et Chari.

C'était le 14 août 2021 à l'esplanade de la place des fêtes de Kousseri. C'était à l'occasion de la remise, par le gouverneur de l'Extrême-Nord, des appuis du président de la République. Des appuis constitués de diverses denrées alimentaires et autres produits de première nécessité, mais aussi d'une gamme variée de matériels de travail tels que les téléphones portables, les manteaux, les bottes, les sifflets...

Midjiyawa Bakari est allé au nom du chef de l'Etat, non seulement leur remettre des dons, mais aussi les galvaniser pour que, comme ils l'ont fait par le passé, ils continuent à œuvrer en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité et les autorités administratives en mettant à leur disposition, des renseignements permettant de barrer la voie à toute infiltration des terroristes.

Le gouverneur a saisi cette occasion pour demander aux populations du Logone et Chari en général, et aux membres des comités de vigilance en particulier, de devenir parallèlement des maillons dans la chaîne de la lutte contre l'insalubrité. « Les comités de vigilance ont beaucoup apporté », a reconnu le porte-parole de chef de l'Etat.

Cette cérémonie étant intervenue au moment où les communautés Arabes Choas et Mouzgoums se déchiraient dans l'arrondissement de Logone Birni, Midjiyawa Bakari, le gouverneur de la région de l'Extrême-Nord leur a recommandé d'être des apôtres de la paix et de la cohésion sociale. « En plus de votre travail aux côtés de nos forces de défense et des autorités administratives, vous devez également vous impliquer comme pairs éducateurs pour prêcher la paix entre les communautés, le rapprochement et le vouloir vivre ensemble », a recommandé le gouverneur Midjiyawa Bakari.