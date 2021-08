Afrique: CAN TotalEnergies 2021 - Les premiers repérages

Les équipes ont visité hier leurs sites de compétition et d'entraînement respectifs ainsi que les établissements hôteliers où elles seront logées pendant la compétition.

Après la cérémonie du tirage au sort de mardi dernier, presque toutes les équipes qualifiées à la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 ont satisfait hier aux visites de familiarisation des sites. Un rituel qui consiste à se déporter sur le site de compétition abritant le groupe de chacun des pays. Les visiteurs prennent connaissance de l'environnement dans lequel ils évolueront durant la phase de groupe. Un exercice appliqué par les équipes des groupes A et C, soit huit au total, qui auront Yaoundé pour base.

Loin des regards de la presse, les représentants des équipes du groupe C, Gabon, Ghana, Comores et Maroc ont démarré la journée par la visite du stade Ahmadou Ahidjo. Les quatre équipes ont pris connaissance de l'aire de jeu et des vestiaires, a-t-on appris. Par la suite, le Ghana et le Maroc ont visité le stade annexe n°1 jouxtant le stade Ahmadou Ahidjo.

L'infrastructure servira de stade d'entraînement aux Lions de l'Atlas et aux Black Stars au premier tour. Les Panthères du Gabon et les Cœlacanthes des Comores fait la même chose au stade de Ngoa Ekelle. Concernant le volet hébergement, les équipes ont passé en revue les différentes commodités et aménagements que leur offriront leurs établissements hôteliers respectifs.

Elles ont pour la plupart validé les hôtels qui leur ont été assignés par la Confédération africaine de football. Certaines d'entre elles ont tout de même sollicité être séparées des autres clients ou encore d'occuper un étage proche des salles de réunion et de restauration.

S'agissant du groupe A, les émissaires du Cameroun, du Burkina Faso, du Cap Vert et de l'Ethiopie ont passé sensiblement une heure au stade d'Olembe. Toujours hors du champ des caméras, la familiarisation a débuté par les deux terrains d'entraînement A et B. Toni Conceiçao et ses Lions indomptables s'entraîneront à l'annexe A tout comme le Burkina Faso, son adversaire du match d'ouverture.

Dans le stade principal en cours de finition, la pelouse, les vestiaires, la zone mixte, l'accès des équipes, la salle d'échauffement ont été des points d'emphase. Au bout de la reconnaissance des lieux, des futurs adversaires du Cameroun à l'instar du Cap Vert ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des infrastructures du niveau d'une Coupe du monde. Il faut noter que les équipes des groupe E à Douala et F à Limbe-Buea, ont également souscrit hier à cette étape.