Cameroun: Formation professionnelle - Des manuels pédagogiques présentés

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Minefop), Issa Tchiroma Bakary a procédé hier à Yaoundé au lancement officiel de la session de formation pilote à l'Institut national de formation des formateurs et de développement des programmes et à la présentation des manuels élaborés et produits par son département ministériel.

En présence du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena Ondoua, le Minefop a indiqué que le déficit en matière de compétence au Cameroun était immense. Pourtant, va-t-il préciser, le développement et la construction de l'émergence doivent être basés sur des normes et des standards internationaux. Fini donc, l'improvisation et l'amateurisme.

D'après le ministre, le Cameroun devrait posséder un instrument qui soit capable, une fois que le déficit en matière de formation et métier est établi, de former les formateurs pour leur donner tous les outils nécessaires afin que, quel que soit ce que le Cameroun met en place comme structure, que cela obéisse aux normes internationales ». Des experts et autres enseignants venus d'autres villes du pays étaient donc là, afin de recevoir des rudiments et autres enseignements nécessaires pour aller à leur tour, transmettre aux formateurs sur le terrain.

Justement la deuxième étape de ladite cérémonie était consacrée à la présentation des outils pédagogiques. Il s'agit concrètement de six référentiels de formation dans les métiers de recyclage des déchets et auxiliaire de vie social au niveau ouvrier. Il y a aussi les ressources humaines, marketing de vente, assistanat technique de laboratoire et géomètre-topographe au niveau technicien.

Le Minefop a précisé que ces référentiels de formation avaient été produits avec la participation effective des professionnels desdits métiers exerçant dans les entreprises de la place. Il faut dire que ces documents ont été élaborés en utilisant l'approche par compétences.

Trois manuels de formation dans les métiers de l'automobile (réparation automobile (maintenance des circuits électriques et électroniques), réparation automobile (maintenance corrective des organes de transmission) et mécatronique automobile (maintenance des systèmes embarqués automobiles) ont aussi été présentés. Issa Tchiroma Bakary a indiqué que le train de la réforme fondamentale professionnelle était lancé. Et même si les chantiers sont énormes, la volonté et la détermination permettront de relever les tous défis.