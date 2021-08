Afrique: Bafoussam - Au peigne fin !

Une délégation de la CAF et des responsables des pays logés dans le groupe B ont visité les infrastructures sportives et hôtelières hier, histoire de se faire une idée déjà.

Il est 9h50 hier matin lorsque l'avion transportant une délégation de la CAF et des responsables des quatre pays (Sénégal, Guinée, Zimbabwe, Malawi) logés dans la poule B, à Bafoussam, atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Bafoussam-Bamougoum. Cette délégation conduite par Gerson De Melo, le coordonnateur de la CAF pour le site de Bafoussam, est immédiatement accueillie par le gouverneur Augustine Awa Fonka et son staff. Après les premiers échanges, la délégation de la CAF prend la direction du stade omnisports de Bafoussam à Kouekong (arrondissement de Bafoussam I).

Ici, tout est passé au peigne fin. La pelouse en gazon naturel et son entretien, les pylônes qui sont allumés, les goals, les vestiaires, les salles de conférence de presse, les toilettes, la zone d'échauffement en salle, la zone technique, etc. Chaque responsable observe, scrute, touche, demande des éclaircissements sur certains aspects... Le stade annexe situé sur le même site est également inspecté. Les premières impressions se font vite sentir, au vu de la qualité de l'infrastructure sportive.

« Un beau stade. Une belle pelouse », s'enthousiasme Ali Toure, le team manager de la Guinée. Mar Mayacine, le directeur technique national (DTN) de football du Sénégal trouve la pelouse du stade omnisport de Bafoussam « parfaite ». Les infrastructures sportives achevées, la délégation venue de Yaoundé s'est rendue à l'hôtel Tagidor Garden de Bangou (Sénégal et Guinée) et à la Vallée de Bana (Malawi et Zimbabwe).

Dans ces deux hôtels faits d'une succession de bungalows originaux, avec des toits coniques, symboles de la culture locale et s'étendant sur de larges superficies, les chambres des chefs de chaque délégation et des joueurs sont inspectées. Chaque délégation aura son restaurant et sa cuisine. Le stade d'entraînement de Bangou a déjà sa clôture et au moment de la visite hier, le jardinier procédait à la tonte du gazon. Le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Seck Cheick se dit pleinement satisfait après le tour du propriétaire effectué au Tagidor Garden.