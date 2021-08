Angola: Le Gouvernement reçoit 21 milliards de Kz sur les 371 prévus avec les privatisations d'entreprises

Luanda — Environ 21,1 milliards de kwanzas ont été reçus par le Gouvernement, sur les 371,9 milliards de Kz prévus dans le cadre du Programme de privatisations (PROPRIV), en cours dans le pays depuis 2019.

Selon le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel Santos, la valeur se réfère à la privatisation de 35 entreprises, qui comprennent des acomptes en souffrance de 10,4 milliards et pour recevoir 350, 8 milliards de Kz.

Le responsable, également coordinateur du PROPRIV, qui a fourni ces informations à Luanda, a indiqué que la privatisation est basée sur l'univers du secteur productif, qui comprend 35 privatisées, 33 avec le processus en cours et 19 qui n'ont pas encore commencé les procédures.

Ottoniel Santos a informé que l'année 2020 a enregistré un grand nombre de privatisations, avec 30, et 5 en 2019, dans ce cas l'année 2021, sans enregistre de privatisations.

Selon le secrétaire d'Etat aux Finances et au Trésor, les entreprises ont une capacité bien définie, avec un nombre supérieur à 4 000 emplois.

« La plupart des entreprises privatisées sont opérationnelles et certaines sont en train d'être restructurées pour entrer en activité », a-t-il ajouté.

À son tour, le secrétaire d'État à l'Économie, Mário Caetano João, a déclaré que les entreprises privatisées intègrent des produits en plastique et emballages, des services de galvanisation, des productions végétales et animales, des textiles, des sacs en plastique, l'agroalimentaire, des clôtures en fils barbelés et autres.

A l'heure actuelle, il y a 52 entreprises à privatiser, tandis que les 35 sont pour la plupart dans les provinces de Luanda (20), Bengo (3), Malanje (2), Zaire, Uíge, Moxico, Cuando Cubango, Huila, Cunene, parmi les autres.

Selon lui, parmi les principaux défis du secteur figurent la logistique, l'énergie et l'eau, le fonds de roulement, les matières premières et la restructuration.

Selon le responsable, sur les 87 entreprises du secteur productif, incluses dans le PROPRIV, 60 sont liées au secteur de l'industrie, 17 à l'agro-industrie et 10 au secteur de l'agro-élevage, dont 50 sont en état de restructuration et 37 opérationnelles.

Le Programme de Privatisation est aligné sur le Programme National de Développement 2018-2022 et s'inscrit dans le cadre de la Réforme des Finances Publiques, en vue de promouvoir la stabilité macroéconomique, d'augmenter la productivité de l'économie nationale et de parvenir à une répartition plus équitable du revenu national.

Dans cette perspective, la réduction de la participation de l'État dans l'économie en tant que producteur direct de biens et services et la promotion de conditions favorables à l'initiative privée, à l'investissement étranger, à l'acquisition de savoir-faire et de compétences spécifiques devraient être les lignes directrices de la restructuration et le redimensionnement du Secteur des entreprises publiques (SEP).