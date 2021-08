Angola: Ministère de l'Économie facilitera l'écoulement des produits à Quilenda

Sumbe — Le ministère de l'Économie et de la Planification est en train d'établir, dans la municipalité de Quilenda, province de Cuanza Sul, une chaîne qui vise à faciliter l'écoulement des produits des champs vers les consommateurs finaux, a appris l'Angop mardi.

À cette fin, une équipe technique du Ministère de l'Économie, coordonnée par Ercília Seichas, a visité quelques fermes et champs agricoles, de produits prioritaires tels que le maïs, les haricots (en grande quantité), ainsi que les producteurs de viande de chèvre et de porc.

Après la visite, la responsable a informé que l'objectif était de soutenir les producteurs, ainsi que de promouvoir les services motorisés afin que de petites quantités puissent également atteindre les consommateurs.

Dans une interview à la Rádio Cuanza Sul, Ercília Seichas a déclaré que plus de 30 projets avaient déjà bénéficié du soutien du Programme d'Appui à la production, à la Diversification des exportations et à la substitution des importations (Prodesi), parmi des coopératives et des hommes d'affaires à Cuanza Sul.

Elle a encouragé les agriculteurs et les éleveurs à continuer le travail dur pour assurer des produits nationaux en quantités suffisantes.

« Ce travail a trois objectifs, à savoir, la promotion de la production locale et provinciale, l'enregistrement de la production existante (connaître qui sont les producteurs et quelles quantités ils produisent) et la formalisation des activités de ceux qui exercent l'activité économique en général » , a-t-elle conclu.