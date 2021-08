Madagascar: Coup d'état d'âme

A peine formé, le troisième gouvernement du Premier ministre Christian Ntsay fait l'objet d'attaque à boulet rouge sur les réseaux sociaux. Un véritable tir groupé avec des mitrailleuses.

On déterre des vieux dossiers pour dénigrer un nouveau ministre. On ressort d'anciens clips où figure une ministre comme s'il s'agissait d'un crime. L'ancien président américain Ronald Reagan était bien un acteur de cinéma tout comme Donald Trump. Elle n'était certainement pas choisie pour son talent dans le clip. Et on ne peut pas croire que le casting à ce niveau n'ait pas été fait dans les règles de l'art.

On recourt même à des cabinets spécialisés pour faire des enquêtes de moralité sur les pressentis ministres. Difficile donc de croire qu'il ait eu négligence dans les choix et les nominations alors que l'objectif est d'aller plus vite, de terminer pour les deux ans et demi qui restent ce qu'on n'a pas pu réaliser en deux ans et demi.

Il y a beaucoup d'acharnement et de méchanceté gratuite dans ce déballage en bonne et due forme. Ce qui est positif au delà des coups d'état d'âme, c'est que l'opinion est exigeante et veut que tous ceux qui représentent la population et les électeurs aux hauts emplois de l'État soient irréprochables. La nouvelle technologie sert désormais de gardien de la mémoire alors que les réseaux sociaux constituent une caméra de surveillance impitoyable.

Désormais, personne n'est à l'abri d'un lynchage public sur les réseaux sociaux pour peu qu'elle s'évertuait à une conduite dévergondée à un moment où elle ne pensait pas du tout devenir ministre, député, maire... Un beau jour, elle subit le retour violent de la manivelle et reçoit une tarte en pleine figure. L'abus de la liberté constitue néanmoins un danger pour la dignité et l'honorabilité des gens.

Il n'y a plus le moindre discernement. Un vieil article de presse vaut une condamnation, une enquête équivaut à une culpabilité sans qu'on daigne aller au fond des choses et chercher le dénouement de l'affaire. Quelqu'un qui a été condamné pour détournement de fonds peut-il encore avoir la confiance des organismes internationaux pour piloter un projet ? Il faut tout de même avoir des arguments solides avant de faire des procès contre un nouveau ministre.

Tout n'est pas faux dans ce qu'on publie sur les réseaux sociaux mais là où le bât blesse c'est que cela devient une véritable cabale contre quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Là il y a un vrai danger quand la blâme prend une consonance ethnique ou tribale.