Madagascar: Alaotra Mangoro - Razafindravahy s'attaque au prix du riz

De l'action immédiate. Suivant la ligne tracée par Andry Rajoelina, président de la République, Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrie, du commerce et de la consommation ne compte pas se cloîtrer dans son bureau. D'entrée, il a annoncé son intention de prendre en main la question épineuse du prix du riz, lors de la passation de service avec sa prédécesseure.

«C'est un des principaux soucis des citoyens», affirme-t-il. Edgard Razafindravahy compte ainsi décortiquer le prix du riz en allant directement à la rencontre des riziculteurs à la base. Le ministre de l'Industrie, du commerce et de la consommation se rendra ainsi à Amparafaravola et à Ambatondrazaka, greniers à riz de Madagascar, ce jour. Le but est d'échanger avec les agriculteurs et de déterminer de façon concertée le prix idoine dès le début de la chaîne de production et de commercialisation du riz.

«Nous allons préserver les intérêts des producteurs, sans pour autant asphyxier les consommateurs», déclare Edgard Razafindravahy. Comme l'explique le ministre de l'Industrie, du commerce et de la consommation, le prix du paddy est déterminant sur le prix d'achat du riz par les consommateurs. Déterminer, avec les riziculteurs, le prix réel du paddy du riz ne sera qu'un début des actions du département pour lutter contre la hausse du prix du riz et plus largement, des produits de première nécessité (PPN).