Afrique: Hydrocarbures - Des ministres africains œuvrent pour la promotion des activités pétrolières et gazières

Le comité scientifique ad hoc de l'organisation des producteurs de pétrole africains (Appo) s'est réuni, le 19 août, dans la commune de Kintélé, pour donner des directives sur les stratégies en vue de la promotion du contenu local dans les activités pétrolières et gazières en Afrique.

La séance de travail de deux jours réunit les ministres des Hydrocarbures de huit pays africains. Elle se tient en prélude au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Appo qui aura lieu en décembre prochain, à Brazzaville. Les ministres des Hydrocarbures vont donner une nouvelle impulsion à l'Appo pour plus de visibilité sur la scène énergétique et pétrolière mondiale, dans le contexte post réforme.

Le comité scientifique ad hoc qui se tient après la neuvième réunion du conseil exécutif de l'Appo, le 27 mai 2021, mobilisera au plus haut niveau les ressources financières pour le démarrage effectif des activités de la Société africaine d'investissement en énergie (AEICORP). Les membres de ce comité vont valider les projets de note conceptuelle du communiqué final et la déclaration de Brazzaville.

Ils créeront de même les conditions pour assurer un développement durable du secteur énergétique tout en garantissant la préservation de l'environnement. « Si le mandat du comité a été limité à ces questions, c'est en partie parce que nous devons établir un consensus entre tous les pays participants sur les deux documents que les chefs d'Etat vont approuver, à savoir la déclaration de Brazzaville et le communiqué final », a précisé le Dr Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'Appo.

Enfin, la réunion du comité scientifique ad hoc de l'Appo va jeter les bases de la création d'un marché pétrolier au service de la politique énergétique africaine. «Le conseil des ministres des pays membres de l'Appo, tenu le 2 avril à Malabo, en Guinée équatoriale, avait adopté la résolution Res/APPO/n°0268/36e /Malabo/2019 qui stipule : l'Appo organise un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement au début de l'année 2020 au Congo, sommet reporté en 2021 du fait de la pandémie à coronavirus, Covid-19 », a indiqué Bruno Jean-Richard Itoua, ministre congolais des Hydrocarbures.

Le ministre s'est félicité de la bonne tenue du marché pétrolier qui affiche de bonnes perspectives en termes de prix de bruts, notamment 69,97 dollars par baril pour le brent et 67,58 dollars par baril pour le Wti, en date du 10 août 2021. Ainsi donc, il souhaite que l'Appo joue un rôle déterminant sur la scène énergétique mondiale et soit un puissant moteur de coopération régionale, de coordination ainsi que d'organisation des efforts des pays membres afin de promouvoir l'efficacité et le développement durable des industries du pétrole et de gaz.

Bruno Jean-Richard Itoua a aussi porté à la connaissance de l'auditoire que le rapport provisoire de l'étude sur l'avenir de l'industrie pétrolière et gazière, à la lumière de la Covid-19 et de la Cop 21, initiée par le conseil des ministres de l'Appo du 15 juin 2020 et confiée au cabinet Mc Kinsey et Company, vient d'être transmise aux pays membres par le secrétariat de l'Appo, pour recueillir les contributions en vue de faciliter le processus de mise en œuvre de recommandations.

Signalons que ce comité réunit plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Niger, le Nigéria, le Tchad, le Congo et la Guinée équatoriale.