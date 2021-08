Congo-Kinshasa: Lutte contre la drogue à Kinshasa - WFAD et PNCLT interpellent sur l'utilisation de « Bombé »

Les deux organisations et leurs partenaires interpellent les autorités afin de lutter ensemble contre l'utilisation du mélange toxique qui prend de l'ampleur dans la capitale congolaise.

Dans une réaction du 18 août, la Fédération mondiale contre la drogue (WFAD) et le Programme national de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques (PNCLT) ont alerté sur l'utilisation, par les Kinois, d'une nouvelle drogue dénommée Bombé. Pour ces deux organisations, ce mélange constitué d'une poussière noire et d'autres produits comme de la Nutriline vendue dans les pharmacies est toxique et très nuisible à la santé.

WFAD et PNCLT notent, en effet, que Bombé, qui est consommé depuis un certain temps par les jeunes kinois, est un nouveau type de drogue fabriquée localement et à base de la poussière noire retrouvée dans les tuyaux d'échappement des véhicules. Et d'alerter que cette drogue crée diverses réactions telles que la paralysie momentanée des membres, l'inconscience et le ralentissement de l'activité du cerveau. « WFAD, le PNCLT et leurs partenaires interpellent les autorités afin de lutter ensemble contre l'utilisation de ce mélange toxique qui prend de l'ampleur à Kinshasa », notent ces organisations dans leur communiqué.

Il est, en effet, indiqué que la drogue appelée Bombé est vendue dans plusieurs communes de la capitale. Des sources pointent spécifiquement les alentours des camps militaires ainsi certains autres lieux de la ville. Parlant de la dangerosité de ce produit, les informations relèvent également que Bombé provoque le cancer de poumon, étant donné que sa composition s'avère plus dangereux que d'autres produits utilisés par des délinquants. « Cette drogue produit plusieurs réactions chez des personnes l'ayant consommée telles que la paralysie momentanée des membres. D'où, la personne qui l'a consommée reste débout, inconscient, avec des jambes fatiguées, étant donné que le produit cause le ralentissement de l'activité du cerveau », font savoir les sources.

La Fédération mondiale contre la drogue, rappelle-t-on, est un groupe d'individus et d'organisations non gouvernementales de différentes parties du monde. Elle a un bureau en République démocratique du Congo dirigé par son directeur-pays, Dandy Yela.