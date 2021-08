Congo-Brazzaville: Judo - L'assemblée générale élective aura lieu le 4 septembre

Le président du Comité national olympique et sportif congolais (CNOSC), Raymond Ibata, a rendu publiques, le 18 août, les modalités de la tenue, le 4 septembre, des élections au sein de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fecojuda).

Après près de cinq ans de suspense et d'hibernation à cause de la crise qui a miné le judo congolais, le bout du tunnel est désormais visible. Les judokas peuvent d'ores et déjà se redynamiser pour non seulement redorer le blason de cet art martial, mais aussi travailler de plus bel afin de replacer leur sport sur la scène internationale. Dans sa décision, le CNOSC, qui souhaite mettre fin de façon définitive à la longue période de disette qu'a traversée le judo congolais, a expliqué toutes les conditions du déroulement de l'assemblée générale élective. Concernant le corps électoral, celui de 2016 reste en vigueur comme le stipule les textes.

Les acteurs de la préparation et de l'organisation de ce grand rendez-vous du judo qui se tiendra dans le salon VIP du Complexe sportif Alphonse- Massamba-Débat sont connus. La date de clôture de dépôt ou de confirmation de candidatures est fixée au 25 août.

Raymond Ibata a également publié les dates des assemblées générales electives, comités de coordination et les conditions de candidatures de la Fédération congolaise de ju-jitsu et self défense(Fécoju-self) puis celle de la Fédération congolaise de cyclisme (Fecocy). L'assemblée générale de la Fecocy aura lieu le 31 août prochain tandis que celle de la Fécoju-self se tiendra le 2 septembre, toujours au salon VIP du Complexe sportif Alphonse-Massamba-Débat.