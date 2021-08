Afrique: La Chambre de commerce d'Angola renforce sa coopération avec la Chine-Afrique

Luanda — Un mémorandum visant à renforcer la coopération économique, le transfert de technologie et la promotion des investissements a été signé mercredi, à Luanda, entre la Chambre de commerce et d'industrie d'Angola et le Parc de démonstration d'innovation de la coopération économique et commerciale Chine -Afrique.

Aux termes du mémorandum, les deux parties sont obligées de privilégier la coopération dans le secteur agricole, invitant la partie angolaise à proposer une liste de produits spéciaux à promouvoir sur le marché chinois, ainsi qu'une liste de demande de produits chinois en Angola.

L'accord comprend également la promotion de la présence d'entreprises angolaises dans la Zone pilote de coopération économique et commerciale approfondie sino-africaine, le renforcement de la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation de manière ciblée, ainsi que l'utilisation du tourisme comme point d'entrée pour un développement conjoint des produits importants.

L'acte a eu lieu par vidéoconférence, ayant été signé par le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Angola, Vicente Soares, et le secrétaire général de la Chambre de commerce du Hunan en Angola, Chen ZhenYu, en présence du directeur adjoint du Département provincial du Commerce de la ville chinoise du Hunan, Li Xinqiu.

S'exprimant lors de la cérémonie, Vicente Soares a déclaré que le mémorandum servait plusieurs domaines économiques, mettant l'accent sur le commerce et l'industrie, le parc de démonstration d'innovation pour la coopération économique et commerciale sino-africaine étant une zone franche pilote extrêmement importante pour l'exposition de divers produits aur le territoire chinois.

"Ce partenariat, qui commence le même jour, vise également le transfert de technologie, l'échange d'expériences, la formation et la promotion du commerce, dans le but de promouvoir l'exportation de produits de l'Angola vers la Chine", a-t-il souligné.

Le responsable a également indiqué que cet accord permettra d'attirer de nouveaux investisseurs chinois et d'apporter des produits compétitifs en Angola, ainsi que d'amener des produits angolais tels que le manioc et les bananes, d'un grand intérêt pour les hommes d'affaires de ce géant asiatique.

"Le marché chinois s'ouvre à l'Angola et nos entreprises devraient profiter de ce moment pour explorer et identifier les produits de consommation en Chine", a-t-il déclaré.

Le directeur adjoint du Département provincial du commerce du Hunan, Li Xinqiu, espère partager des opportunités commerciales avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Angola et le Parc de démonstration et d'innovation de la coopération économique et commerciale Chine-Afrique afin de parvenir à un développement avantageux pour les deux parties.

« Le parc de démonstration d'innovation de la coopération économique et commerciale sino-africaine est une plate-forme nationale à Hunan qui se concentre sur la construction d'un centre africain de distribution et de transformation de produits et de flux de personnes pour la coopération avec l'Afrique », a-t-il affirmé.

L'Angola est le partenaire commercial important de la Chine en Afrique et le deuxième pays africain à Hunan à avoir des vols directs.