Angola: La division politico-administrative vise à réduire les asymétries régionales

Malanje (Angola) — La nouvelle division politico-administrative du pays, qui prévoit la création de cinq nouvelles provinces, vise à réduire les asymétries régionales et à rapprocher les services publics des populations, a déclaré mercredi à Malanje, la ministre de l'Administration du territoire, Marcy Lopes.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors de l'écoute des citoyens sur la proposition de modifier la division politico-administrative des provinces de Malanje, Cuando Cubango, Moxico, Lunda Norte et Uíge, a dit que ce programme de l'Exécutif contribuera à la promotion d'équilibre et de développement territorial.

Selon le dirigeant, avec cette mesure, l'Exécutif entend également garantir un plus grand contrôle du territoire national, avec l'occupation des zones inhabitées par la population.

« Compte tenu de l'extension territoriale des provinces en question, de nombreuses communes sont très éloignées du siège, causant divers désagréments aux habitants lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes administratifs et autres, il est donc urgent de changer la donne avec cette division administrative, qui prévoit d'unir de plus en plus les villes, communes et populations », a-t-il souligné.

Marcy Lopes a précisé que la division politico-administrative ne prévoit pas la modification des marques territoriales des provinces, car elle vise à promouvoir le rapprochement et la facilité de prestation des services publics.

Au cours de la rencontre, les perspectives juridiques, financières, socio-économiques, territoriales et des ressources humaines qui régiront le fonctionnement des futures provinces ont été présentées.

A Malanje, la proposition de découpage politico-administratif prévoit la création d'une province qui englobe les municipalités de Cambundi Catembo, Luquembo et Quirima et une autre qui pourrait regrouper les régions de Massango, Marimba, Cahombo, Kunda-dia-base et Kiwaba Nzoji.

Le processus de consultation a commencé mardi (17) dans la province de Cuando Cubango et se poursuivra jusqu'au 18 septembre, prévoyant la collecte de suggestions sur la création de cinq nouvelles provinces en Angola, à la lumière du décret présidentiel nº 104/21, du 8 juillet, sous l'égide d'une Commission multisectorielle pour la modification de la division politico-administrative.

L'acte a été assisté par des membres du Gouvernement, des représentants de partis politiques, des entités religieuses, des autorités traditionnelles, des hommes d'affaires, entre autres invités.