Afrique Australe: Le ministre de la Communication sociale félicite José Luís Mendonça lauréat du Prix du journalisme SADC 2021

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Manuel Homem, a félicité, ce mardi, le journaliste José Luís Mendonça pour avoir remporté le Prix Journalisme SADC 2021, dans la catégorie de presse.

Dans un message auquel l'ANGOP a eu accès, le ministre a déclaré que ce triomphe exceptionnel , digne d'éloges, place l'Angola, avec sa plume victorieux, au sommet du piédestal, où le mérite, la créativité et le journalisme d'enquête atteignent son plus haut exposant de reconnaissance et de récompenses, à savoir, dans le contexte de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

Le ministre félicite et exprime sa gratitude aux 16 journalistes angolais qui ont participé à ce concours, dans les catégories de Presse, Radio, Télévision et Photojournalisme, dans cette édition du prix régional.

Manuel Homem exhorte les journalistes angolais, à travers leurs reportages, chroniques, textes analytiques, interviews, photographies et autres genres journalistiques, à continuer à promouvoir l'insertion du peuple angolais dans la communauté régionale, dont l'Angola fait partie et qui lutte pour la paix, le bien-être et le progrès social de ses peuples.

« L'Exécutif continuera à promouvoir l'intégration, la liberté d'expression et de la presse dans notre pays, en tant que matrice pour la consolidation d'une communication sociale de plus en plus cohérente, plurielle et impartiale », lit-on dans le message.

José Luís Mendonça, avec un travail qui aborde la promotion de l'intégration régionale, dans le cadre purement culturel et civilisationnel, a obtenu 79,5% des points attribués par le jury.

En plus d'un diplôme du mérite, le journaliste et écrivain a droit à une prime de 2 500 dollars.