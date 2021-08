Ile Maurice: Comportement d'un sergent de police - Le Bar Council demande une explication au CP par intérim

L'avocat Steeven Sauhoboa a envoyé une lettre à Anil Kumar Dip, commissaire de police (CP) par intérim, pour dénoncer le comportement d'un policier. Et le Bar Council, qui a pris connaissance de ladite lettre, s'est saisi de l'affaire, enfonçant le clou par l'envoi, le 12 août, d'une autre lettre au CP par intérim. «Council received a correspondence from one of its members and would be grateful if you could inform us as to where matters stand», écrit la secrétaire du Bar Council.

Dans sa lettre, Me Sauhoboa a expliqué que ses services avaient été sollicités par le suspect, Patrice Cedric Boulaye, dans une affaire de vol de téléphone portable, le 15 juillet. Selon les dires de l'avocat, il s'était rendu au siège de la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis Nord pour rencontrer son client en détention. «En arrivant, j'avais vu des policiers qui transportaient un 'deksi' à l'étage et en même temps, un sergent, responsable du dossier, m'a refusé l'accès à mon client lorsque je me suis présenté», raconte Me Sauhoboa.

Il ajoute que le sergent lui aurait dit que ses services n'avaient jamais été retenus et que le suspect était déjà passé aux aveux. Le comble, poursuit-il, est que la mère de ce dernier aurait, dans un premier temps, été sollicitée par les enquêteurs pour signer une déposition (statement) dans laquelle elle aurait accepté que son fils n'a pas besoin d'assistance légale. «Mon client est une personne en situation de handicap et a donné sa version des faits sans la présence d'un avocat alors que mes services ont déjà été retenus. Mon client dit avoir été terrorisé et ce n'est qu'après avoir insisté auprès de la police que j'ai pu le voir.»

Pour lui, même si cette affaire relève d'un simple vol, son client doit bénéficier d'une assistance légale pour donner sa déposition et demande qu'une enquête soit initiée sur cet incident.