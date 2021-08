Ile Maurice: Rajen Narsinghen - «Un gouvernement d'union nationale consolidera la dictature actuelle»

interview

Pensez-vous qu'un gouvernement d'union nationale sera bénéfique pour la démocratie ?

Sauf en temps de guerre, c'est inacceptable dans le cadre d'une vraie démocratie. La politique, au sens noble, c'est l'art de la dialectique. Malheureusement, depuis 2014, certains essayent de tuer le sens de débats et même de réduire le temps de questions au gouvernement au strict minimum.

Sans opposition au Parlement et ailleurs, y aura-t-il de la transparence ?

Nous avons un système de Westminster avec un régime parlementaire. Avec un gouvernement d'unité «nationale», ce sera l'écroulement de tout ce système. Un régime parlementaire qui se respecte exige une forte opposition. Le système électoral actuel est déjà déficitaire en représentativité et donc de forte opposition. Vous avez vu comment notre opposition, même faible numériquement, a aidé à dévoiler des cas très graves de fraude et de corruption. Avec des représentants consensuels, ce ne sera plus possible. Il ne restera qu'à la presse de jouer le rôle de chien de garde, si certains veulent bien le faire.

L'opposition et le leader de l'opposition ont certains droits. Avec un gouvernement d'union nationale, ne risque-t-on pas d'aller tout droit vers une dictature ?

C'est sûr qu'un gouvernement d'union nationale va consolider la dictature actuelle. La section 73 de la Constitution prévoit le poste de leader de l'opposition et lui accorde des droits. Mieux qu'en Angleterre qui est basée sur la convention constitutionnelle.

Même s'il y a une opposition face aux deux grands blocs au pouvoir, ne risque-t-elle pas d'être encore plus inefficace qu'elle ne l'est maintenant ?

En Angleterre, sauf pendant une guerre mondiale, on n'a jamais vu d'alliance entre le Labour et les Conservateurs. Pareil en France et aux États-Unis. Une alliance entre de grands partis, avec des idéologies et cultures différentes, va certainement réduire l'impact du rôle de l'opposition. Une alliance contre nature peut provoquer un effet boomerang. C'est malheureux que l'on ne parle pas de programme avant de parler d'alliance.

Ceci dit, je pense que les gens spéculent beaucoup à partir d'une photo prise lors d'une rencontre de quelques minutes à un événement officiel, dans le respect des usages de gens civilisés. Et puis, je pense que l'un est trop mûr en politique et a certains principes ; alors que l'autre fonctionne grâce aux nombreux spin doctors qui l'entourent.