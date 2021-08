Seychelles: Bientôt la procédure d'arrivée aux Seychelles sera plus facile et sans papier, selon le ministère des Transports

Dans une première étape qui conduira le processus d'arrivée à l'aéroport des Seychelles à devenir complètement numérique, le ministère des Transports de la nation insulaire a déclaré mercredi qu'il avait lancé un essai pour éliminer progressivement les formulaires d'arrivée papier.

Les formulaires actuels, qui sont examinés à l'arrivée par les agents d'immigration à l'aéroport, seront progressivement remplacés par un formulaire électronique alimenté par la plate-forme existante d'autorisation de voyage des îles Seychelles.

L'essai se déroulera du mois d'août jusqu'à la livraison du nouveau matériel plus tard cette année, puis le gouvernement prévoit de retirer complètement les formulaires papier d'immigration et de douane pour toutes les arrivées internationales à l'aéroport international des Seychelles.

« Nous sommes ravis de déployer l'entrée sans papier pour les arrivées internationales aux Seychelles. Non seulement il s'agit d'une amélioration pour les voyageurs dans notre pays, mais l'introduction d'un système numérique signifie une efficacité accrue pour les agents d'immigration de première ligne. En éliminant la saisie manuelle des données des passagers fastidieuse et long par les agents d'immigration, ces derniers pourront consacrer plus de temps à se concentrer sur leur principale responsabilité qui est de déterminer l'admissibilité et de sécuriser nos frontières », a déclaré Alain Volcere, secrétaire principal à l'immigration et à l'état civil.

Cette dernière étape vers un aéroport numérique intervient après l'introduction de l'autorisation de voyage en ligne des îles Seychelles afin de soutenir la réouverture en toute sécurité des frontières à la fin de l'année dernière.

Dans le cadre de l'essai, une partie des passagers de chaque vol international sera traitée par des agents d'immigration à l'aide du système numérique. La majorité des passagers de chaque vol continueront de présenter leurs formulaires papier à l'arrivée jusqu'à ce que la transition complète soit terminée avec succès.

À ce jour, 3% des passagers ont participé à l'essai et ont été traités avec succès à l'aide de la technologie de Travizory.

Photo : Dans le cadre de l'approche progressive, de nouveaux équipements seront fournis par Travizory. (Ministry of Transport) Photo license: CC-BY

Dans le cadre de cette approche progressive, Travizory fournira du nouveau matériel comprenant des écrans d'ordinateur et des scanners de bureau pour faciliter le travail des agents d'immigration. Quinze nouveaux scanners devraient être livrés d'ici octobre.

Le passage à un système sans papier devrait aider à conserver plus efficacement les informations sur les passagers dans les bases de données des autorités frontalières. Les informations seront enregistrées numériquement, éliminant les erreurs de saisie manuelle des données, réduisant le risque de transmission du COVID-19 avec moins d'interactions et améliorant l'efficacité. Auparavant, toutes les arrivées internationales devaient remplir un formulaire de débarquement papier.

Alan Renaud, secrétaire principal pour l'aviation civile, a déclaré que "faciliter l'entrée sans papier est un objectif pour de nombreux aéroports à travers le monde, nous pouvons donc être fiers que notre petite nation ait franchi une étape si importante si rapidement et efficacement".

« Les visiteurs aux Seychelles et les résidents de retour peuvent désormais pré-remplir leurs formulaires d'entrée dans le confort de leur chambre d'hôtel ou en déplacement dans le cadre de notre autorisation de voyage électronique de pointe. La beauté de notre système entièrement numérique réside dans la simplicité et la fluidité de voyager aux Seychelles à partir de maintenant, à la fois pour les voyageurs et pour les autorités de l'immigration et des douanes qui les contrôlent à leur arrivée, a-t-il ajouté.

Une fois l'essai terminé avec succès, tous les passagers pourront pré-soumettre leurs informations douanières et d'immigration via un formulaire Web ou une application mobile pour approbation par les autorités seychelloises avant leur départ de leur pays d'origine.

La secrétaire principale pour le tourisme, Sherin Francis, a déclaré que le fait de disposer d'un système en ligne d'autorisation de voyage a été déterminant pour la destination en améliorant l'expérience du visiteur, en particulier en ce qui concerne les procédures de débarquement.

« Nous sommes maintenant impatients de voir le système numérique faire un pas vers les objectifs durables que nous souhaitons atteindre pour notre destination. Le passage à un système entièrement numérique garantit également une expérience rapide, sécurisée et surtout sans contact, ce qui signifie un voyage COVID sûr lorsqu'on voyage vers ou à l'intérieur de nos îles », a déclaré Mme Francis.

Avec environ 350 000 visiteurs venant aux Seychelles au cours d'une année de voyage moyenne, cette décision sera bien accueillie par les militants écologistes car les formulaires papier sont retirés de la circulation et les déchets sont réduits.

Renaud Irminger, PDG de Travizory, a déclaré que le voyage sans papier et sans contact est l'avenir et que « la technologie de Travizory aide le gouvernement des Seychelles à réaliser ses ambitions de devenir d'abord véritablement numérique et c'est une étape importante de ce parcours. Le système d'autorisation de voyage à la pointe de la technologie aide également Seychelles Tourism à envoyer un signal fort aux visiteurs qu'il s'agit d'une destination moderne et à la pointe de la technologie. "