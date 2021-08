Gabon: Le Député Jean Marie Ogandaga prône la politique de partage du Chef de l'Etat Ali Bongo

Le député du premier arrondissement de la commune d'Akanda, l'honorable député, Jean Marie Ogandaga a conjugué le partage, la cohésion sociale et l'unité au pluriel au bénéfice des populations de la commune d'Akanda .

C'était lors du 61è anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, le 17 août 2021. Un geste qui s'inscrit en droite ligne de la politique prônée par le Chef de l'Etat Ali Bongo Ondimba.

L'honorable député Jean Marie Ogandaga vient de dessiner le sourire sur les visages des population de la commune d'Akanda. L'élu du peuple, par cette action, vient de matérialiser la politique d'Ali Bongo Ondimba, qui lui, prône le partage, la solidarité et l'unité entre filles et fils du Gabon. La rencontre entre le représentant du peuple et les populations du Nord de Libreville a eu lieu lors des festivités marquants le 61 ème anniversaire du Gabon. Le député du 1er arrondissement de la commune d'Akanda, l'honorable. Il a célébré cette fête nationale de l'indépendance avec les siens tout en conjuguant le bonheur au pluriel .

Conscient que le 2ème arrondissement n'a pas de député Parti Démocratique Gabonais(PDG), et que les 4 fédérations, les 24 sections et les 105 comités que compte la commune d'Akanda sont les relais et contacts du parti avec la base politique, le MBP du 1er arrondissement de la commune d'Akanda dans l'optique de leur permettre de passer un agréable anniversaire de notre indépendance a remis à leur disposition, en toute transparence de quoi célébrer cette fête dans la convivialité militante et la ferveur patriotique. Du hiérarque au sympathisant, aucun pedegiste ni allié n'a été oublié lors de geste de coeur.

Fidèle à la politique du Chef de l'Etat, Jean Marie Ogandaga entend promouvoir les valeurs de cohésion, de solidarité, sans lesquelles, selon lui, il ne peut y avoir de politique vraie. Celle du vivre ensemble marquée ici par cette dynamique d'entraide et de solidarité envers le plus grand nombre. Il a d'ailleurs affirmé son soutien sans faille au " Distingué Camarade Président Ali Bongo Ondimba".

La crise sanitaire mondiale étant toujours d'actualité depuis deux ans déjà, Jean Marie Ogandaga en a profité pour rappeler aux uns et aux autres la nécessité de respecter les prescriptions gouvernementales quant à la lutte contre ce fléau mondial. Il en a profiter pour les sensibiliser d'où la nécessité de se faire vacciner si elles veulent librement vaquer à leurs occupations et retrouver leur vie d'antan.

Les filles et fils d'Akanda quant à eux, ont tenu à renouveler leur confiance au député et surtout à la politique d'Ali Bongo Ondimba. Les Akandais et le député Jean Marie Ogandaga disent se faire confiance mutuellement . Il exhorte les uns et les autres à cultiver les valeurs de cohésion, de partage et d'unité pour un Gabon un et indivisible .