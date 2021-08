Algérie: La commémoration du double anniversaire du 20 août 1955-1956 marquée par une solidarité exemplaire

Alger — Le double anniversaire de l'offensive du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, et de la tenue du Congrès de la Soummam, le 20 août 1956 -évènements majeurs dans le cours de la Révolution du 1er Novembre- est commémoré cette année dans un contexte particulier marquée par des feux de forêt ravageurs et la pandémie du coronavirus, deux épreuves face auxquelles le peuple algérien a fait preuve d'une solidarité exemplaire.

De nombreuses caravanes chargées de milliers de tonnes d'aides de toutes sortes se sont rendues de toutes les régions du pays vers les wilayas touchées par les incendies, notamment Tizi-Ouzou, Bejaïa, El Tarf, Jijel et Souk Ahras. Des opérations spontanées de collecte de dons ont été organisées à travers tout le territoire national.

A cette occasion, le chef de l'Etat a salué "l'élan de solidarité du peuple algérien qui traduit la grandeur de ce dernier et qui se veut une réponse forte à tous ceux qui tentent d'exploiter cette conjoncture difficile que la nation surmontera sûrement".

Dès le déclenchement des feux de forêt, le président de la République a ordonné la mobilisation de "tous les moyens humains et matériels" pour leur extinction.

Il s'agit de l'élaboration par le ministère des Moudjahidine, en coordination avec le ministère de la Communication, d'un dossier sur l'histoire de l'Algérie qui sera publié par la presse écrite afin de "préserver la Mémoire nationale et promouvoir le sens historique auprès du lecteur pour l'accoutumer à suivre la rubrique histoire dans la presse et les médias nationaux".

L'offensive du Nord-Constantinois a été lancée le 20 août 1955 dans le but de desserrer l'étau sur la région des Aurès, assiégée par l'armée coloniale française, et apporter ainsi un nouveau souffle à la Révolution naissante.

Une année plus tard, s'était tenu, à la même date, à Ifri-Ouzellaguène (Bejaïa), le Congrès de la Soummam qui avait permis de doter la Révolution d'un cadre organisationnel, à travers la plate-forme éponyme, et de structurer l'Armée de libération nationale (ALN) et le Front de libération nationale (FLN).

Parmi les résultats les plus importants du Congrès de la Soummam, il y a lieu de citer la délimitation des six Wilayas historiques avec leurs composantes, la mise en place du Conseil national de la Révolution (CNR), fédérateur de l'ensemble des dirigeants de la Révolution, et le Comité de coordination et d'exécution (CCE), qui donnera naissance au Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).